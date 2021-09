Paparazzi 100: Michelle har fått dickpicks och Lil Nas X är gravid

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Öppna en flaska bubbel, torka en glädjetår och vaska ett TikTok-konto! ”Paparazzipodden” firar hundra avsnitt! Max läser skånsk poesi och erkänner att han älskar Lil Nax X. Han har även hittat sin framtida man i arvtagaren August Getty. Michelle bjuder på en resa utan dess like bland Pete Davidsons ex och nepotism. Det blir också en omväg via Dolce & Gabbanas modeshow. Hur kända är Meryl Streeps barn egentligen och och stämmer det att Drake har med R Kelly på senaste albumet ”Certified lover boy”? Skål, alla!

02.38 Michelle har fått dickpicks och undrar – var är kändisarnas nudes?

05.58 Lil Nas X är gravid!

08.20 Allt du behöver veta om tredje veckan av R Kellys rättegång.

19.16 Scott Disick dm:ade Kourtneys ex?

27.20 Kan Mark Ronson vara gift med tv-marknadens tråkigaste kvinna?

32.40 En resa genom Michelles hjärna: Pete Davidson + nepotism = kvinnlig frigörelse.

44.24 Dolce & Gabbana är inte cancelled längre?

50.08 Max dissekerar Getty-dynastin!

helskärm Max och Michelle.

