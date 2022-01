Eurovision-profilen anklagas för sexuella trakasserier

Nekar brott: ”Har aldrig hänt”

helskärm Programledarna i Eurovision-finalen i Tel Aviv 2019, Bar Refaeli, Lucy Ayoub, Erez Tal och Assi Azar.

Den israeliska Eurovision-programledaren Assi Azar anklagas för sexuella trakasserier.

Det är skådespelaren Yehuda Nahari som nu kliver fram och berättar om händelsen.

– Jag sa ”du gör mig obekväm, snälla flytta på dig”, säger Nahari till Walla, skriver tidningen Haaretz.

Skådespelaren Yehuda Nahari anklagar den israeliska programledaren och producenten Assi Azar för sexuella trakasserier. Det är nyhetssidan Walla som rapporterar om händelsen, skriver den israeliska tidningen Haaretz. Händelsen ska ha ägt rum för nio år sedan.

Visade sin penis

Enligt Nahari blev han inbjuden till Azar för att diskutera en eventuell roll han skulle få i tv-serien ”The baker and the beauty”. Under mötet ska Azar ha blivit närgången.

– Vid något tillfälle började han röra sin penis och sa ”titta, jag är väldigt attraherad av dig. Se vad du gör med mig”, säger Nahari.

Nahari ska vid flera tillfällen ha sagt att han inte var intresserad av Azar.

– Jag sa ”du gör mig obekväm, snälla flytta på dig”, säger Nahari.

Trots det ska Azar ha visat honom sin erigerade penis.

Nekar anklagelserna

Nahari har nyligen polisanmält Azar för sexuella trakasserier, men utredningen har lagts ned då preskriptionstiden gått ut.

Azar nekar till anklagelserna.

– Jag träffade Yehuda för över tio år sedan i mitt hem för ett vänskapligt och trevligt möte då vi till och med kysstes. Alla andra detaljer som beskrivs i artikeln har aldrig hänt, säger Azar.

Assi Azar var en av programledarna i Eurovision song contest , Tel Aviv, 2019. Han har även varit programledare för ”Big Brother” i Israel .

Publisert: Publicerad: 07 januari 2022 kl. 22.30

