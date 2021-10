Kim Kardashian om orsaken till skilsmässan med Kanye West

Tog upp uppbrottet i SNL-debuten

helskärm Kim Kardashian var gästvärd i lördagens avsnitt av humorprogrammet ”Saturday night live”.

Kim Kardashian talar ut om skilsmässan med Kanye West.

I sin monolog i ”Saturday night live” förklarar hon skämtsamt varför hon ville skilja sig från honom.

– Ni måste veta att det bara handlade om en sak: hans personlighet, säger hon.

Dollarmiljardären Kim Kardashian, 40, skojade friskt både om sig själv och sin kända familj i sin debut som gästvärd för det populära och direktsända amerikanska humorprogrammet ”Saturday night live”, skriver People.

”Vet att det låter elakt”

Bland annat tog realitystjärnan upp sin omtalade skilsmässa i februari med Kanye West, 44. Kanye West har varit på plats i New York i veckan där programmet sänds ifrån och stöttat sin exfru.

– Jag har varit väldigt välsignad i livet och jag är tacksam för allt ärligt talat, alla upp- och nedgångar. Jag menar, jag gifte mig med den bästa rapparen genom tiderna. Inte bara det, han är den rikaste svarta mannen i USA, ett begåvat geni som gav mig fyra fantastiska barn, sa Kim Kardashian i sin monolog och fortsatte:

– Så när jag skilde mig från honom måste ni veta att det bara handlade om en sak: hans personlighet. Jag vet att det låter elakt, men folk säger till mig att humor har sitt ursprung i sanningen. Och om det är något jag alltid strävar efter att vara, är det att vara genuin.

helskärm Kanye West.

Drev med systrarna och mammans pojkvän

I sann ”Keeping up with the Kardashian”-anda drev Kim Kardashian också rejält med sina kända systrar och deras skönhetsoperationer.

– Jag är så glad att få vara här i kväll och visa er att jag är så mycket mer än bara ett vackert ansikte, fint hår och bra smink, fantastiska bröst och en perfekt rumpa. Jag är helt enkelt så mycket mer än det där referensfotot som mina systrar visar för sina plastikkirurger.

Dessutom skojade hon om att hennes mamma Kris Jenners, 65, pojkvän Corey Gamble, 40, är en ”gold digger”, en lycksökare.

– En sak jag är väldigt stolt över är att ingen någonsin kan kalla mig för en lycksökerska. Ärligt talat vet jag inte ens hur man blir en. Så jag frågade min mammas pojkvän Corey, sa hon i monologen.

