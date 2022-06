Alex D'Rosso om baksidorna av reality – och nya livet efter depressionen

Tidigare ”Paradise hotel”-vinnaren om dj-livet, synen på reality i dag, kärleken, kraschen under pandemin och drömmen om att bli ”störst i världen”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Alex D'Rosso.

Han satsar stenhårt på sin dj-karriär.

Men att bli tagen på allvar efter ”Paradise hotel” och ”Ex on the beach” är fortfarande en kamp för Alex D’Rosso.

– Man blir en stereotyp direkt i folks ögon, säger han.

Alex D’Rosso, som egentligen heter Alexander Ahlgren, 31, vann ”Paradise hotel” 2016 och har varit med i ”Ex on the beach” flera gånger. Han har också vunnit skönhetstävlingen Mr Universe Sweden och blev den första svensken att fånga alla Pokémon när hysterin var som störst.

Men vid sidan av allt det är det musiken som har varit Alex D’Rossos levebröd sedan tolv år tillbaka, och han har alltid sagt att anledningen till realitymedverkan har handlat om att nå fler med sin musik.

Han medger dock att det är svårt att komma ifrån ”avdankad realitykille-stämpeln”, som han själv kallar det.

– Det är väl lite baksidan med reality kan jag känna, man blir lätt tagen oseriöst. ”Du är en sån”, blir det. Man blir en stereotyp direkt i folks ögon. Speciellt hos de som bara hört eller får veta att jag har varit med utan att ha sett det. Och speciellt nu när ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel” håller på att göras om efter all kritik... det har ju aldrig riktigt varit en superbra stämpel generellt sätt, men det har fått en ännu sämre stämpel nu.

Kryptiska kärlekssvaret

Både i professionella sammanhang och när det gäller kärleksrelationer säger han att det är svårare att bli tagen på allvar när man har gjort reality.

Hur ska du komma ifrån realitystämpeln?

– Målet är att fortsätta att vara produktiv, släppa musik, hitta nya samarbeten med bra namn i branschen och efter ett tag blir det förhoppningsvis det man blir mest ihågkommen för.

helskärm Alex D'Rosso ute på spelning som dj.

Hur är relationsstatusen i dag?

– Det är lite oklart, om jag ska vara ärlig. Det är varken eller. Det är i en spännande fas.

I en spännande fas? Något mer än så får du ge mig.

– Haha, jag känner väl att jag ändå är redo att träffa någon, men jag njuter av singellivet också. Men jag... nej men... status oklar!

Du säger att du är redo att träffa någon, men samtidigt blir det ju mycket barturnéer, både som realityprofil och som dj, och även utomlands, och det är ju allmänt känt att det... ja, liggs runt en del. Eller?

– Man kan ju helt ärligt säga att man har levt singellivet också och är man ute och giggar träffar man ju mycket folk. Jag har träffat många tjejer som har varit svartsjuka. Men det är mitt liv, det är min dj-karriär jag satsar på. Men bara för att man är dj betyder ju inte det att man inte kan hitta kärleken. Det handlar bara om tillit.

Har en miljon månadslyssnare på Spotify

Alex D’Rosso nådde nyligen milstolpen en miljon månadslyssnare på Spotify, har spelat på stora festivaler utomlands och släpper snart en officiell remix på Medinas senaste singel.

Vad är målet med dj-karriären?

– Mitt mål, som jag har haft sedan jag började dj:a, är att bli störst i världen, och spela på de största scenerna. Jag tycker att man aldrig kan drömma för stort. Om man inte vågar drömma så når man inte dit heller.

Hur går det ekonomiskt?

– Nu kan jag säga att siffrorna börjar stiga. Jag har levt på det här i alla år, men jag kanske har jag levt rätt sparsamt också. Men nu börjar det klirra i kassan. Inte att jag tjänar miljoner, men att jag känner att man har råd att leva nice och pengar är verkligen en bonus för att kunna hjälpa min familj.

helskärm Alex D'Rosso inför ”Paradise hotel” 2016 för sex år sedan, en säsong som han sedan vann tillsammans med Anna Bohman.

Förlorade allt under pandemin

Men med just ekonomin blev Alex D’Rosso, precis som många andra, hårt drabbad av pandemin. Han hade bestämt sig 2020 för att det var dags att starta företag, och investerade sina besparningar i startup-företaget. Sedan kom kraschen.

– Det var den absolut sämsta tajmingen för bara någon månad senare smällde corona och det gick i konken snabbt, säger han och fortsätter:

– Då stod jag där utan sparade pengar och kunde inte gigga så att jag kunde tjäna pengar på det, och jag kom in i en ond cirkel. Man fick hopp när det öppnade upp, men sedan stängde det ner igen. Jag blev riktigt ledsen och började få riktigt mörka tankar. Ekonomiskt hade jag det väldigt dåligt. Jag var nära till självmordstankar och den känslan var så oroväckande.

2022 låter det helt annorlunda.

– Jag känner mig faktiskt på topp, jag känner att saker och ting verkligen börjar ta fart och det känns sjukt kul!

Alex D'Rosso om...

... hur han får ihop hälsan med turnélivet:

– Det är bland det klurigaste med det här livet. Jag har först och främst aldrig testat på en drog. Vilket är otroligt vanligt i den här branschen. Alkohol absolut, men allt annat utöver det har jag undvikit för jag vet att kommer man in på det spåret är det väldigt lätt att saker och ting går dåligt. Och jag tränar fem-sex gånger i veckan och försöker att äta bra.

... Nya ”Paradise”:

– Det är positivt att programmet nu försöker att få bort den machokultur som har varit.

... det är värt det att söka in till reality för att bli kändis:

– Det beror på vad man har för avsikter. Vill man vara med bara för att få uppmärksamhet... jag säger inte att det är fel, men man måste vara beredd på konsekvenserna också. Om man vet med sig att man kan spåra ur på fyllan eller att man vet att man i vissa situationer säger dumma saker, då blir det lätt så att det är det som visas, och det gäller att vara beredd på det. I mitt fall var jag med för att sprida min musik, det var huvudsyftet. Sedan är det svinkul att vara med också så klart.