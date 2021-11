Peter Jihde: Min hustru älskar hästen mer än mig – men det är okej

Trippelaktuella tv-profilen sätter plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Peter Jihde.

Med tre kommande tv-premiärer är det kanske inte konstigt att karriären får högsta betyg av Peter Jihde.

Aftonbladet når tv-profilen över telefon för att be honom sätta plus på livet just nu.

– Du får vara tydlig med att det höga betyget beror på utmaningarna och allt spännande jag ska göra, så det inte missförstås, säger han.

Han är trippelaktuell på TV3 , TV6 och Viaplay under hösten och vintern. Dels med en ny säsong av ”På gränsen med Peter Jihde ”, dels som en av programledarna för diabetesgalan ”Beat diabetes – En kamp för livet” och som en av fem profiler som ska leda vintersportsändningarna när TV3 och Viaplay nu förvärvat rättigheterna för bland annat alpina värdscupen, och världscuperna i längdskidåkning, backhoppning och snowboard på både dam och herrsidan.

– Men är det något jag vill trycka på så är det hur viktigt det är för män i vårt land att se det första avsnittet av ”På gränsen” när det har premiär, säger Peter Jihde, 50.

Där möter Jihde tre kvinnor som berättar om sin kamp för att överleva.

– Det är ett av de allra tyngsta ämnen jag tagit mig an under de här fem säsongerna. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Det är obehagligt att lyssna på och jobbigt att träffa de här kvinnorna, men framför allt är det otroligt nyttigt för framför allt män att se och höra.

helskärm Karin och Peter Jihde.

Här är Peter Jihdes betyg på...

...hälsan

– Just nu, när vi har det här samtalet och jag ser att blodsockret ligger på 6,2 som en frisk människa och jag precis har ätit frukost... Jag ska jobba idag och jag ska träna. Det känns jättebra, kanske till och med mästerligt. Men jag ska väl vara typiskt svensk och nöja mig med jättebra då.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

...karriären

– Jag tycker att den går jättebra. Jag är otroligt priviligierad som får göra samhällsprogram i både Sverige och USA. Jag får leda en skandinavisk gala om den som sjukdom som jag kommer leva med resten av mitt liv och jag får jobba med den sport som det här landet älskar mest av allt mellan november och mars. Jag skulle kanske till och med kunna använda mästerligt, med tanke på vilka utmaningar som jag har framför mig. Du får vara tydlig med att det höga betyget beror på utmaningarna och allt spännande jag ska göra, så det inte missförstås.

...hemmet

– Det är bra. Det är några lampor som inte lyser, men de är det bara att skruva ur och sen skruva i. Annars funkar hemmet bra.

...ekonomin

– Den är jättebra. Man har inte kunnat resa på ganska lång tid vilket gör att man sparar pengar. Eller så investerar man dem i hemmet istället. Men man har inte haft möjlighet att göra av med så mycket helt enkelt.

Fakta Det här är Peter Jihde Namn: Peter Jihde. Ålder: 50 år. Yrke: Journalist och programledare. Familj: Hustrun Karin, 48, och två barn. Bor: Villa på Lidingö. Bakgrund: Har programlett sport- nyhets- och underhållningsprogram på både SVT och TV4, bland annat sändningarna från OS i Turin 2006, talkshowen ”Hos Jihde”, ”Idol” och ”Nyhetsmorgon”. Lämnade TV4 för konkurrenten Nent och TV3 2018. Gav 2016 ut boken ”Jihdes diabetes: en match för livet” om att leva med diabetes typ 1. Aktuell: Leder en ny säsong av ”På gränsen med Peter Jihde” som har premiär på TV3 och Viaplay torsdag 11 november 21.00. Leder diabetesgalan ”Beat diabetes – En kamp för livet” som sänds på TV3 och Viaplay söndag 14 november 20.00. En av programledarna för Viaplays vintersportsatsning som också sänds på TV6 med start 20 november. Läs mer

...kärlekslivet

– Det är jättebra. Vi har en otroligt kärleksfull och älskande familj. Jag har en fantastisk hustru som visserligen älskar sin häst mer än mig, men det är helt okej. Vi har två fantastiska barn som ger sig ut på äventyr med tåg och kliver av på fel station när de ska hälsa på farmor och farfar, men som löser situationen själva och skickar glada emojis. Vi har en väldigt härlig och kärleksfull familj.

...framtidsplanerna

– De är också jättebra. Vi har de här vinterrättigheterna i flera år och ”På gränsen” har vi spelat in ytterligare en säsong av som kommer i vår. Och jag hoppas och räknar med att få göra ännu fler, för landet over there upphör aldrig att förvåna och det finns många brännande samhällsfrågor här hemma och vi har val nästa år, så det känns spännande. Jag kanske är för positiv i mina betyg, men det är så jag känner just nu.

Publisert: Publicerad: 05 november 2021 kl. 15.03