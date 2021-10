”Succession”-stjärnan sågar Depp: Uppblåst

Brian Cox hyllar och dissar Hollywoodstjärnor i sina memoarer

helskärm Skådespelarna i ”Succession” med Brian Cox i mitten.

”Succession”-stjärnan Brian Cox är aktuell med en ny biografi.

I sina memoarer går han hårt åt flera stora Hollywoodnamn.

”Personligen tycker jag han är så uppblåst och så överskattad”, skriver Cox om Johnny Depp.

Brian Cox, 75, har just nu huvudrollen i HBO-dramat ”Succession” där han spelar en mäktig patriark och mediemogul.

Cox har en lång och diger meritlista i bagaget med tunga teater-, tv- och filmroller.

I sin nya självbiografi ”Putting the rabbit in the hat” skriver han öppet om sin mångåriga karriär och om människor han mött på vägen. Brian Cox har träffat och arbetat med många av de allra största, men bara för att de är stora betyder det inte att han alltid har något gott att säga om dem.

Men det oroar inte Brian Cox, som skriver att han är inte förvånad om många av dem inte kommer att höra av sig till honom igen.

helskärm Brian Cox.

”Lika löjlig i verkliga livet”

Brian Cox tackade nej till en roll i ”Pirates of the Carribean”, något han inte ångrar. Cox är inget fan av filmernas storstjärna Johnny Depp.

”Personligen tycker jag han är så uppblåst och så överskattad. Jag menar, ’Edward Scissorhands’. Helt ärligt, om du spelar med de där händerna och en blek och ärrig makeup så behöver du inte göra någonting. Och det gjorde han inte heller. Och efter det har han gjort ännu mindre”, skriver Cox.

Brian Cox har även spelat mot actionstjärnan Steven Seagal. ”Han är lika löjlig i verkliga livet som han verkar på vita duken. Han utstrålar ett inre lugn, som om han är på en högre nivå än oss andra. Han är definitivt på en annan nivå än vi andra – men troligen inte en högre”, skriver Cox.

helskärm Johnny Depp som Edward Scissorhands.

Tarantino är ”bara yta”

Även om Brian Cox aldrig har jobbat med regissören Quentin Tarantino är han inte imponerad. ”Jag tycker att hans arbete är pråligt. Det är bara yta. Oväntad intrig i stället för djup. Form där det borde finnas djup. Jag lämnade biografen under ’Pulp Fiction’”, skriver Cox.

Å andra sidan hyllar Cox även några kollegor. Skådespelaren Alan Rickman är någon av de ”vänligaste, trevligaste och smartaste människor jag någonsin träffat”. Keanu Reeves är någon som blivit bättre med åren och Morgan Freeman var en ren gentleman att arbeta med, enligt Cox.

helskärm Brian Cox.

