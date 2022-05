Familjen Kardashian vinner över Blac Chyna i rätten

Förlorar stämningen på 100 miljoner dollar

Publicerad: I dag 07.45 Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Rob Kardashian och Blac Chyna var förut ett par. Arkivbild.

Kardashian vs. Blac Chyna 1–0.

Det står klart efter att realityfamiljen vunnit över Chyna i rätten.

Familjen Kardashian har vunnit i rätten mot den före detta realitystjärnan Blac Chyna, 33, som stämt familjen på 100 miljoner dollar, skriver Billboard.

Chyna hävdade att framför allt mamma Kris Jenner, 66, men också döttrarna Kourtney, Kim och Khloe Kardashian, har förstört hennes karriär.

Juryn kom dock fram till att de inte har förtalat Blac Chyna, eller Angela White som hon egentligen heter.

De har heller inte försökt sabotera hennes kontrakt, enligt juryn.

Mordhotade Kylie Jenner

Blac Chynas advokat har hävdat att Kris Jenner konspirerade för att få till nedläggningen av ”Keeping up with the Kardashians” spin-off-serie ”Rob & Chyna”, som följde sonen Robert Kardashian, 35, och Blac Chyna.

Chefer på E! network vittnade dock om att serien lades ner på grund av att paret gjorde slut.

I rätten vittnade realityfamiljen bland annat om att Blac Chyna ska ha mordhotat både Rob Kardashian och Kylie Jenner, 24, skriver TMZ.

Blac Chyna och Rob Kardashian var tillsammans 2016–2017 och har tillsammans dottern Dream, 5.

Enligt Blac Chynas advokater kommer hon att överklaga domen.