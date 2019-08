Solsidan + FÖLJ

Då har nya ”Solsidan” premiär

Succéserien tillbaka – och får två premiärdatum

avTorbjörn Ek

23 augusti 2019 11:47

Foto: Pär Bäckstrand / C More / TV4

Nya avsnitten av ”Solsidan” sänds på TV4 i höst.

Nu avslöjar kanalen premiärdatum – och att den som streamar kan se avsnitten tidigare.

Fredde, Mickan, Alex och Anna är tillbaka i tv-rutan i höst när ”Solsidans” sjätte säsong har premiär.

Det är fyra år sedan den senaste säsongen visades, men nu är Felix Herngren, 52, Mia Skäringer, 42, Johan Rheborg, 56, Josephine Bornebusch, 37, Henrik Dorsin, 41, och Malin Cederbladh, 53, tillbaka i sina roller.

Säsongen har premiär på TV4 söndag 20 oktober, men redan två veckor tidigare, söndag 6 oktober, kan serien streamas på C more.

– Vi ser vecka efter vecka att de tidigare säsongerna av ”Solsidan” och långfilmen är populära bland våra användare på C More. Därför känns det otroligt roligt att vi nu kan erbjuda våra C More-kunder att se den efterlängtade nystarten av ”Solsidan” först av alla, säger TV4:s och C Mores kanalchef Fredrik Arefalk i ett pressmeddelande.

PODD: Interaktiva serier – så påverkar vi serierna

I podden ”Världens bästa tv” pratar vi om interaktiva serier. Är det framtiden – eller är skaparna ute och cyklar?

Eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen

LÄS OCKSÅ Inspelningarna av ”Solsidan” är igång

LÄS OCKSÅ Felix Herngren bojkottar Guldbaggegalan

LÄS OCKSÅ ”Solsidan” spränger miljongränsen

23 augusti 2019 11:47