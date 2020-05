Albin Lee Meldau om inspelningarna i TV4: Var inte nykter en sekund

Berättar om ”Så mycket bättre” och tiden efter: ”Jag trodde att de hade riggat mitt rum”

Reporter: Rasmus Karlsson

Publicerad: 26 maj 2020 kl. 07.47

Uppdaterad: 26 maj 2020 kl. 08.07

Albin Lee Meldau kämpade med sitt missbruk under ”Så mycket bättre”.

I ”Nemo möter en vän” berättar han om inspelningarna – och TV4 väljer att lägga locket på.

– Jag var inte nykter en sekund där inne, säger han i podcasten.

Hans stora dröm var att bli fotbollsproffs. Men i stället kantades Albin Lee Meldaus, 32, liv att alkohol och droger. När artisten slog igenom med dunder och brak i TV4:s ”Så mycket bättre” 2018 var han påverkad före, under och efter inspelningarna. Till slut lades han in på behandlingshem.

– Det enda jag mindes var alla gånger jag gjorde bort mig i huset, för jag var inte nykter en sekund där inne. Man balanserade liksom. Alla som har ett missbruksproblem fattar vad jag menar. I efterhand gjorde jag ett bra jobb, det gick ju bra, säger han i ”Nemo möter en vän”.

”Jag var helt trasig fysiskt”

Programmet spelades in under sommaren och Meldau var nervös inför sitt avsnitt som sändes sent på året.

– Det sista avsnittet, som givetvis var mitt jävla avsnitt, som jag var mest nojig över, det var vid jul. Det var ett halvår av total psykos och ångest över hur det ska se ut, säger han i podcasten.

Innan inspelningarna hade han rest mycket och tagit droger samt druckit alkohol.

– När jag kom till ”Så mycket bättre” och började med det, då hade jag åkt kust till kust i USA och rökt. Det var fri tillgång och jättesjukt. Jag satt i en bil och rökte och söp. Jag var helt trasig fysiskt.

Foto: MAGNUS SANDBERG Albin Lee Meldau.

”Trodde att de hade riggat mitt rum”

Trots den massiva succé han uppnådde i programmet mådde han dåligt under tiden och kämpade med sina missbruksproblem.

– Så som jag mådde där... Full psykos. Jag trodde att de hade riggat mitt rum, jag var så väck. Men framträdandena gick ju bra och allting gick bra. Men jag mindes bara det som inte var okej. Jag trodde de ville sätta dit mig, men det ville de inte, säger han.

”Jag kan lika gärna bara falla ihop och gå ut igen om jag inte sköter mig”

I samband med att ”Så mycket bättre” sändes i TV4 lades han in på behandlingshem.

– Jag tappade det fullständigt. Varje gång jag rökte en joint fick jag panikångest. Varje gång jag tog en drog blev det ingen effekt. Det enda som fungerade var att supa, men också tabletter. Men det var svårt att dosera när man var full. Om du käkar benzo (Bensodiazepiner) och dricker samtidigt så dör du, säger han.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Louise Hoffsten, Christer Sjögren, Linnea Henriksson, Eric Gadd, Albin Lee Meldau och Charlotte Perrelli under inspelningen av ”Så mycket bättre” 2018.

Han berättar att behandlingshemmet var det bästa som har hänt honom och i dag har Albin Lee Meldau varit nykter i nästan ett och ett halvt år.

– Den här sjukdomen som jag har... Det finns inga garantier. Du lever en dag i taget, jag kan lika gärna bara falla ihop och gå ut igen om jag inte sköter mig, säger han.

När Aftonbladet når TV4:s och C Mores tillförordnade presschef Tanja Tabrizian väljer hon att lägga locket på.

– Vi avstår att kommentera, säger hon.

Aftonbladet har sökt Albin Lee Meldau.

FAKTA Hjälp vid drogproblem ► Anonyma narkomaner

Ideell förening/gemenskap, för personer med drogproblem. Motsvarigheten till Anonyma alkoholister, tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria.

► Föräldraföreningen mot narkotika

Nätverksorganisation som vänder sig till alla anhöriga/närstående till någon som använder droger.

► Drugsmart

Sveriges största ungdomssajt i frågor som rör alkohol och andra droger. Fakta om beroende, verkningar och möjliga skador man kan få av olika droger men även länkar till stödgrupper med mera.

► Droghjälpen

För alla som berörs av droger: information, råd och stöd till den som funderar på sina drogvanor eller är orolig för någon man bryr dig om. Du kan vara anonym.

► Vårdguiden 1177

Kan ge information om kontaktvägar till exempelvis en beroendemottagning, eller andra vägar som finns för den som vill ut ur ett missbruk.

► Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)

Har som uppgift att sprida information om alkohol och andra droger genom olika publikationer, kurser, konferenser, webbplatser och sitt bibliotek. LÄS MER

KOPIERA LÄNK