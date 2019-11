De här knasbollarna räddar kräftspadet

30 november 2019 22:00

TV 4 sparade det bästa till sist:

Ebbot Lundberg och Little Jinder skiner i det puttriga kräftspadet.

Det är ett avsnitt kvar, jag vet.

Men vad skulle det senaste programmet ha varit utan kaftanen Lundberg och mangafiguren Jinder?

Det vore som ett bröllop utan alkohol. Hockey utan puck. Bandypublik utan termosar. En skidsäsong utan Ebba Andersson. Dansbandet Vikingarna utan Christer Sjögren. Och det beror verkligen inte på den uppenbara komiken att se Ebbot och Carola sälrulta runt i en pool tills rocksångaren från Göteborg, mitt under en reklampaus, rispade ena ögat av lite oklar anledning.

Programmets framgångar bygger på att se populära artister prata om sig själv med varandra. Men dess hjärta är som alltid att presentera mindre kända namn för en större tv-publik. Vad hade ”Så mycket bättre” blivit utan exempelvis Miriam Bryant och Olle Ljungström?

Little Jinder, som lyckades slå nytt svenskt rekord i orden ”du skämtar!" och ”skämtar du?”, ska därför ha en stor eloge för att hon verkar hysa en reservationslös beundran för Ebbot och bandet The Soundtrack Of Our Lives. Det är en mycket anständig hållning i det oanständiga året 2019. TSOOL kommer alltid vara viktigare och bättre än att se Carola sörpla kräftor – ”slurrrrrp” – eller Magnus Uggla springa med hundar.



Att de ens nämns och syns i små snuttar varenda gång som Ebbot medverkar är bättre än ingenting, men egentligen förtjänar gruppen och Ebbots andra band Union Carbide Productions ett eget och tre timmar långt specialavsnitt av ”Så mycket bättre”.

Little Jinder och Miss Li har uppenbarligen en gång sett vad The Soundtrack Of Our Lives kunde ställa till med under riktigt inspirerade konserter på 90- och 2000-talet. Ebbot var nödvändigtvis inte ens den största karaktären i det bandet varje kväll, vilket säger en del om den vulkaniska kraften på scenen.

Tv-tittarna fick se en liten glimt av det under Ebbots version av Little Jinders ”Whatever 4ever”. Covern brydde sig knappast om att få några spelningar på Spotify. När den kosmiska rocken nådde klimax var det som att Ebbot snabbspolade sig fram genom några av karriärens hårdaste låtar.

Jinder gjorde å sin sida alla rätt i sin cover på Carolas ”Säg mig var du står”. Som den förklädda gubbrockare hon är klädde hon om stormdivans bästa låt till en snygg hyllning till old school-house från 80-talet. Pianot borde få stå i programseriens Hall of fame.

Men framför allt var programmet en förfest till årets sista avsnitt om en vecka. Tack vare Ebbot och Jinder kan firandet av 65-åringen Magnus Uggla verkligen bli det bästa som visats i ”Så mycket bättre” sedan ”Allan Ballan”.

Skämtar jag?

Nej.

FAKTA Alla låtbetyg

++

”Brevet från Lillan” (Carola)

Uttrycket ”att gå i barndom” passar verkligen in här. När Carola hyllar Sven-Bertil Taube, som tyvärr inte kunde medverka i programmet, ser och låter det som att hon gradvis förvandlas till en tolvåring i kyrkan igen. En både skrämmande och fascinerande upplevelse. ++

”Eld” (Petter)

Innan framträdandet hade Petters Miss Li-cover inte ens en titel. Själva låten kändes ungefär lika färdig. +++

”Second life replay” (Miss Li)

Att hon ens gör ”Second life replay” av The Soundtrack Of Our Lives är nästan halva grejen här. Finns säkert enklare låtar att tolka än just den. Den har ju inte ens, som Miss Li påpekar, en refräng. Men bara ambitionen att bygga om en rocklåt till något som en berusad Kate Bush hade kunnat sjunga vid Järntorget i Göteborg räcker rätt långt. +++

”Whatever 4ever” (Ebbot Lundberg)

Well. Det går kanske inte riktigt att säga att allt håller ihop här. Versionen verkar fortfarande vara ”under konstruktion”, men det är skit samma när Ebbot tar i så att ansiktet är rödare än ”Internationalen”. Är delar av låten också en cover på någon annan låt? Eller flera andra låtar som Ebbot har sjungit med The Soundtrack Of Our Lives? Svaret blåser i vinden. ++

”Don't stop believing” (Magnus Carlson)

Mariettes genombrott i Melodifestivalen, som Miss Li skrev åt henne, är ingen dynamit i Carlsons version. Det är i stort sett en repris av The Jams ”A town called Malice”. Också känd som ”Kom igen Lena” med Håkan Hellström. ++++

”Säg mig var du står” (Little Jinder)

Originalet är en av Carolas starkaste låtar. Man kan säga mycket om hennes låtproduktioner på 80-talet, men här får musiken och melodierna lägga sig väldigt nära Chics odödliga disco. Little Jinder arrangerar dock om den till glittrande house av den gamla skolan. En resa till Chicago, Tokyo och tillbaka till Gotland på tre minuter. LÄS MER

