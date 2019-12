Här lämnar ASAP Rocky lyxhotellet

ASAP Rocky

ASAP Rocky är tillbaka i Stockholm efter sommarens stora nyhetshändelse.

Rapparen bor på Max Martins lyxhotell Ett hem.

Vid lunchtid lämnade han hotellet – skyddad av paraplyer.

I kväll spelar ASAP Rocky på Globen i Stockholm. Han är tillbaka i Sverige efter att i somras ha blivit åtalad och dömd för misshandel utanför en Max-restaurang vid Hötorget i centrala Stockholm.

I somras bodde Rakim Mayers, som han egentligen heter, på Grand Hotel – den här gången bor han på musikproducenten Max Martins exklusiva hotell Ett hem som ligger på Östermalm och är omringat av en hög stenmur. Hotellet är en favorit för de stjärnor som vill ha en mer privat vistelse i huvudstaden.

Vägrade svara på frågor

Tidigt under den gråmulna onsdagseftermiddagen lämnade skandalstjärnan hotellet genom huvudentrén, en stabil träport, och skyddades av paraplyer – snarare för pressen än för regnet – när han gick ut från hotellet och in i en bil. Han var flankerad av medarbetare, däribland Lili Assefa, pr-konsulten som var vid hans sida även under rättegången i somras.

Stjärnan ville inte svara på hur det känns att vara tillbaka i Sverige, när Aftonbladets reporter ställde frågan.

Åkte till grundskola

Han har tidigare sagt att han avser åka till ”’no go-zonerna’ där invandrare bor och dit polisen inte åker”. Efter att ha lämnat hotellet åkte han till Fryshuset grundskola i Husby ungefär 20 minuter med bil norr om Stockholm, ett av de områden i huvudstaden som i debatten pekats ut som ett problemområde.

Rättegången mot ASAP Rocky var en världsnyhet under sommaren, och blev även storpolitik. Donald Trump uttryckte sin besvikelse över att statsminister Stefan Löfven inte ville blanda sig i fallet.

Presidenten skickade sitt särskilda gisslansändebud Robert O’Brien för att övervaka rättegången. O’Brien närvarade vid samtliga tre rättegångsdagar i Stockholms tingsrätt.











