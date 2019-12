ASAP Rocky

Här lämnar ASAP Rocky lyxhotellet – träffar skolungdomar i Husby

Lovade gratis konsert – backade sedan.

avAdam Westin , Andreas Hansson , Nora Fernstedt

11 december 2019 12:56

ASAP Rocky lämnade lyxhotellet gömd bakom paraplyer.

Han åkte sedan till Husby – där han lovade gratis konsert till alla från förorterna.

Ett erbjudande han sedan backade i från.

I kväll spelar ASAP Rocky på Globen i Stockholm. Han är tillbaka i Sverige efter att i somras ha blivit åtalad och dömd för misshandel utanför en Max-restaurang vid Hötorget i centrala Stockholm.

Då bodde Rakim Mayers, som han egentligen heter, på Grand Hotel – den här gången bor han på det fyrstjärniga exklusiva hotellet Ett hem som ligger i Lärkstaden på Östermalm och är omringat av en hög stenmur.

FAKTA ASAP:s lyxhotell Hotellet, grundat 2012 ägs av riskkapitalisten Harald Mix och hans hustru Jeanette , är listat som ett av världens mest exklusiva och har med sina endast tolv rum blivit en allt större favorit för de välbärgade stjärnor som vill ha en mer privat vistelse i huvudstaden.

Rum kostar mellan 3 900 kronor och 9 500 kronor.

Huset byggdes 1901 som privatbostad till en officer och är numera inrett av Ilse Crawford och med Jeanette Mix egen konst. LÄS MER











1 av 4 | Foto: Foto: Marcus Ericsson Asap Rocky är tillbaka i Stockholm vid lunchtid lämnade han lyxhotellet – skyddad av paraplyer.

Vägrade svara på frågor

Tidigt under den gråmulna onsdagseftermiddagen lämnade skandalstjärnan hotellet genom huvudentrén, en stabil träport, och skyddades av paraplyer – snarare för pressen än för regnet – när han gick ut från hotellet och in i en bil. Han var flankerad av medarbetare, däribland Lili Assefa, pr-konsulten som var vid hans sida även under rättegången i somras.

Stjärnan ville inte svara på hur det känns att vara tillbaka i Sverige, när Aftonbladets reporter ställde frågan.

Åkte till grundskola

Han har tidigare sagt att han avser åka till ”’no go-zonerna’ där invandrare bor och dit polisen inte åker”. Efter att ha lämnat hotellet åkte han till Fryshuset grundskola i Husby, ungefär 20 minuter med bil norr om Stockholm, ett av de områden i huvudstaden som i debatten pekats ut som ett problemområde.

Stjärnan orsakade genast uppståndelse vid sin ankomst, elever trängdes i fönstren när personalen tog emot stjärnan och kom springandes för att välkomna honom.

De samlades sedan runt honom när stjärnan spelade in ett videoklipp till sin Instagram story.

– Vi är i Sverige just nu och ska kolla in folket här, shout out till alla här, sa han till ungdomarnas jubel.

Lovar gratis konsert

Han träffade sedan unga producenter och lyssnade på deras musik och gav ett löfte till fansen i det han kallar ”slummen”.

– Jag är glad att jag är här, jag är i förorten de kallar det ”no go-zoner”, vi är här och kollar till ”vårt folk” och visar att vi bryr oss. Alla från förorterna kommer in gratis på kvällens spelning, ingen av er behöver betala.

Det var under eftermiddagen oklart hur säkerheten och logistiken kring gratisbiljetterna skulle gå till. Efter 17-tiden la artisten upp ett inlägg där han backar från sitt tidigare uttalande. Nu finns ett begränsat antal biljetter att köpa biljetter för en krona. Han har samtidigt tagit bort de gamla inläggen. Biljetterna togdock slut i ett nafs.

Enligt Sveriges Radio ska ASAP Rocky, vid sidan av sitt offentliga uttalande på Instagram story, ha delat ut biljetter till skolungdomarna på plats.

Foto: Peter Wixtröm ASAP Rocky anländer till Globen inför kvällens spelning.

FAKTA Blev en världsnyhet Rättegången mot ASAP Rocky var en världsnyhet under sommaren, och blev även storpolitik. Donald Trump uttryckte sin besvikelse över att statsminister Stefan Löfven inte ville blanda sig i fallet.

Presidenten skickade sitt särskilda gisslansändebud Robert O’Brien för att övervaka rättegången. O’Brien närvarade vid samtliga tre rättegångsdagar i Stockholms tingsrätt. LÄS MER

