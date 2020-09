Sienna Miller bryter förlovningen

Har dumpat konsthandlarpojkvännen – tredje brutna förlovningen

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 01 september 2020 kl. 10.25

Foto: AAWE / TT NYHETSBYRÅN Lucas Zwirner och Sienna Miller.

Sienna Miller och konsthandlaren Lucas Zwirner har gjort slut.

Paret förlovade sig i slutet av januari – men nu har Miller dumpat Zwirner, uppger New York Post.

Det blir tredje brutna förlovningen för Sienna Miller, 38, som tidigare varit förlovad med skådespelarkollegorna Jude Law och Tom Sturridge. Den senare har hon också barn med.

New York Posts kändissajt Page Six uppger att det är Sienna Miller som har dumpat konsthandlaren Lucas Zwirner, 29, men några anledningar till uppbrottet har ännu inte kommit fram. Så sent som i juli sågs hon bära förlovningsringen som hon fått när Zwirner friade i januari.

Paret sågs tillsammans första gången i december 2018. I månadsskiftet januari februari rapporterade flera amerikanska medier att Zwirner friat till henne och att hon synts under Sundance-festivalen med vad som tycktes vara en förlovningsring.

Senast de fångades på bild tillsammans var i augusti när de uträttade ärenden tillsammans.

