Följ ”Let’s dance” minut för minut

• ANDERS JANSSON & JASMINE TAKÁCS

Dans 1: Quickstep

Musik: I ìll Be There For You – The Rembrandts

• PENNY PARNEVIK & JACOB PERSSON

Dans 2: Cha cha

Musik: Symphony – Clean Bandit, Zara Larsson

• ANDERS SVENSSON & MARIA ZIMMERMAN

Dans 3: Samba

Musik: I Don ìt Care – Ed Sheeran, Justin Bieber

• ANDREAS LUNDSTEDT & TOBIAS BADER

Dans 4: Cha cha

Musik: Cake By The Ocean - DNCE

• ALICE STENLÖF & HUGO GUSTAFSSON

Dans 5: Quickstep

Musik: Don ìt Call Me Up - Mabel

• MIKAEL SANDSTRÖM & MALIN WATSON

Dans 6: Vals

Musik: When I Need You – Leo Sayer

• SUSSIE ERIKSSON & CALLE STERNER

Dans 7: Samba

Musik: Då Hör Jag Fåglar Sjunga – Miss Li

• JOHN LUNDVIK & LINN HEGDAL

Dans 8: Quickstep

Musik: Gimmie, Gimmie, Gimmie – Narada Michael Walden, Patti Austin

• BATHINA PHILIPSON & MARC CHRISTENSEN

Dans 9: Samba

Musik: Rock Your Body – Justin Timberlake

• JAN BJÖRKLUND & CECILIA EHRLING

Dans 10: Cha cha

Musik: Vi Är På Gång – Tomas Ledin