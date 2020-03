Eurovision song contest ställs in

Tvingas avblåsa i coronakrisen – kan hållas i Rotterdam nästa år i stället

avAndreas Hansson , Linn Elmervik , Natalie Demirian , Rosanna Berg

Publicerad: 18 mars 2020 kl. 14.27

Uppdaterad: 18 mars 2020 kl. 15.00

Eurovision song contest ställs in på grund av coronaviruset.

Nu kan tävlingen flyttas till nästa år.

”De senaste veckorna har vi sett över flera olika alternativ”, skriver EBU i ett uttalande.

”Det är med stor sorg som vi måste meddela att Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020 ställs in. Under de senaste veckorna har vi sett över många olika alternativ på lösningar för att kunna sända Eurovision Song Contest”, skrev EBU i ett uttalande under eftermiddagen.

Beskedet har väntats de senaste dagarna när andra stora evenemang runtom i Europa och världen ställts in på löpande band.

”Vi vill hylla värdkanalen i Nederländerna och våra 41 medlemsländer som har jobbat så hårt för att planera årets tävling. Vi är alla förkrossade över att Eurovision song contest inte kan gå av stapeln i maj och vet att hela Eurovisionfamiljen, världen över, kommer att fortsätta sprida kärlek och support till varandra i denna tuffa tid”, skriver EBU.

– Vi hade alla önskat att läget i Europa och världen såg annorlunda ut, men det känns skönt att ha ett besked att förhålla sig till, säger Christer Björkman i ett uttalande.

– Med tanke på omständigheterna så är det både förståeligt och klokt beslut som tagits.

Det är första gången på 64 år som traditionen bryts, tävlingen har hållits sedan 1956.

– Jag känner såklart extra mycket med The Mamas som inte får stå på Eurovision-scenen, säger Christer Björkman som skulle vara Sveriges delegationschef i Nederländerna.

The Mamas om beslutet

I ett sms till Aftonbladet skriver The Mamas, de svenska segrarna som skulle tävlat i Rotterdam i maj, att de respekterar beslutet.

”Vi respekterar naturligtvis detta beslut som nu är taget och under rådande akuta krisläge som vi alla befinner oss i är problemet större än att vi inte kan åka till Rotterdam. Självklart är vi otroligt ledsna på det personliga planet att vi och vår låt nu inte får lov att tävla i världens största musiktävling efter att ha vunnit den svenska uttagningen. Vi såg så otroligt mycket fram emot att få representera Sverige med Move. Vi hoppas att folk fortsätter att lyssna på vår låt med budskapet att vi gemensamt kan förflytta berg, något som känns extra relevant i dag då alla måste ta ansvar och göra det rätta. För om vi hjälps åt i denna svåra tid kommer det också att resultera i något gott till slut. Våra tankar går också till arrangören av ESC som jobbat hårt i motvind. Ta hand om er!”.

Framtiden oklar

Den norska EBU-bossen Jan Ola Sand skriver i ett uttalande att de inblandade parterna fortsätter dialogen kring om tävlingen kan hållas i Rotterdam nästa år i stället.

”Vi beklagar detta enormt men skriver: Eurovision song contest kommer tillbaka starkare än någonsin”, skriver han.

Foto: Pontus Orre The Mamas skulle tävla för Sverige i Eurovision song contest.

