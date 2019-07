Ullevi + FÖLJ

Göteborgs kommun: ”Finns inget tillstånd”

Inleder granskning efter prinsessan Estelles besök på Ullevi för att se Metallica

avTorbjörn Ek

NÖJE 10 juli 2019 14:53

Ullevi har inga undantagsregler för loger eller andra utrymmen där Estelle, 7, vistades under Metallica-konserten.

Göteborgs miljöförvaltning har därför idag krävt information från eventbolaget som driver arenan.

– Det finns inget tillstånd från vår sida, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på Göteborgs stad.

Det finns inga specialtillstånd för Ullevis loger som per automatik gör det tillåtet för barn under 13 att vistas där under konserter. Därför har Göteborgs miljöförvaltning idag krävt in information från Got Event, det kommunala bolaget som driver Ullevi, efter att prinsessan Estelle, 7, under tisdagen släpptes in i ett specialutrymme för att följa Metallica-konserten tillsammans med sina föräldrar kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Ska granska utrymmet

– Vi kan inte idag säga om ljudet varit för högt eller tillräckligt lågt. Vi har begärt in information från Got Event om vilka aktuella utrymmen som använts så att vi kan bedöma ljudet där. Vi kommer att kräva att de återkommer till oss och utifrån de uppgifterna så gör vi bedömningen om det är okej eller inte, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på Göteborgs stad.









1 av 3 | Foto: Jonas Lindstedt/TT Prinsessan Estelle på väg in på Ullevi.

Hon var på plats under Metallica-konserten under tisdagen för att mäta ljudvolymen i publiken och kommer nu även att inspektera det rum där Estelle bevittnade konserten.

– Vi kommer att titta på rummet i morgon, jag och min kollega och göra en bedömning. Utifrån de svaren kan vi säga om ljudnivån håller eller inte.

Inget tillstånd

Arrangören Live Nation har sagt att det här rör sig om en ”kontrollerad miljö där ljudnivån understiger rekommendationen”.

– Vi riktar oss inte mot arrangören utan anser att arenabolaget Got Event är ansvariga. Men då är frågan hur de vet det här, har de gjort en mätning? Hur har de gjort den? Det finns inget tillstånd från vår sida angående de här rummen, vi ger inte tillstånd på det sättet, säger Yusra Moshtat.

Live Nation uppger på sin sajt att åldersgränsen på 13 år gäller för att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och för att skydda hörseln hos barn. För konserter där barn under 13 år släpps in får ljudet inte överskrida 97 decibel i medelvärde och maxvärdet får inte vara högre än 110 decibel. För konserter med 13-årsgräns ska medelvärdet inte överstiga 100 decibel och topparna får som max ligga på 115 decibel.

– Vi mäter alltid det här bland publiken, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på Göteborgs stad.

I en tidigare version av den här texten användes ordet utredning felaktigt i en rubrik. Miljöförvaltningen i Göteborg undersöker omständigheterna kring Metallica-konserten och den miljö som barn under 13 år vistades i. Det har inte inletts någon utredning.

