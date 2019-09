Chris Kläfford om uttåget i ”America’s got talent”

Ångrar inte låtvalet i semifinalen

avAlex Hartelius

30 september 2019 00:44

Chris Kläfford gjorde succé i ”America’s got talent” och tog sig till semifinal.

Men där tog det stopp och flera jurymedlemmar kritiserade låtvalet – något som Kläfford i efterhand inte ångrar.

– Jag ångrar inte att jag gjorde som jag gjorde, utan ville spela min musik och visa vem jag var, säger han till Nöjesbladet.

Chris Kläfford, 30, tog sig till semifinal i underhållningsprogrammet ”America’s got talent”. Då hade han sedan tidigare gjort succé i tävlingen med sin cover på John Lennons ”Imagine” och egna låten ”Something like me”.

I semifinalen hade hyllningarna tonats ner en aning och veteranerna Simon Cowell, 59, samt Howie Mandel, 63, ifrågasatte Kläffords låtval av egenskrivna låten ”If not with you, for you”.

– Jag upplevde det som att hälften av juryn tyckte om den, medan de andra inte ville att jag skulle köra original. Simon (Cowell reds anm.) ville säga någonting som jag inte riktigt förstod, jag tror inte någon förstod. Han ville att jag skulle köra en låt som jag redan kört. Jag ångrar inte att jag gjorde som jag gjorde, utan jag ville spela min musik och visa vem jag var, i stället för att gå ut med covers och hamna i ett annat fack, säger han till Nöjesbladet.



1 av 2 Chris Kläfford i ”America’s got talent” i natt.

”Aldrig mörka det”

I ”America’s got talent” framställdes Chris Kläfford som en hårt kämpande musiker, spelandes på småklubbar och barer. Detaljen om att han vunnit Idol i Sverige nämndes aldrig. Enligt Kläfford ville produktionsbolaget i stället lyfta fram åren innan sångtävlingen.

– De ville göra ett bra program och det är inte mer än så. Jag skulle aldrig mörka det personligen för jag är så sjukt stolt. Jag tycker ändå att de fick fram min historia.

Trodde du själv att du skulle komma så långt?

– Jag tänker aldrig så, utan jag vill ha så kul som möjligt och försöka inspirera andra med min resa och det jag har gått igenom. Det är så man utvecklas som människa, genom att se andra göra saker.

Har du några nya projekt på gång?

– Nu ska jag vara hemma i Sverige en liten stund, men framför allt är det Barncancergalan som gäller och det är jag taggad på.

Barncancergalan – det svenska humorpriset” sänds både på Kanal 5 och Dplay den 30 september 20.00. Chris Kläfford kommer uppträda med låten ”If not with you, for you” på galan.

