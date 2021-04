Klippte bort sanningen bakom finaltårarna i ”Sveriges mästerkock”

Christin Kashou tog hem segern – berättar nu varför hon grät

Publicerad: 07 april 2021 kl. 20.58

Uppdaterad: 07 april 2021 kl. 21.26

Christin Kashou är ”Sveriges mästerkock” 2021.

Nu berättar hon sanningen om tårarna – och hur TV4:s produktion fick övertala henne att inte hoppa av mitt under finalen.

– Det är inte med i programmet men jag gick faktiskt iväg en stund och grät av mig, säger hon.

Hon tog hem segern i ”Sveriges mästerkock”, men vägen dit var en känslostorm för Christin Kashou, 24. I finalprogrammet får man se hur hon kämpar med att få ihop en halloncoulis till sin dessert och bryter ihop i tårar när domaren Markus Aujalay, 49, frågar om hon har allt under kontroll.

Nu berättar hon att TV4 klippt bort den verkliga anledningen till tårarna i programmet.

Foto: TV4 Christin Kashou börjar gråta inför stjärnkocken Markus Aujalay i finalen av ”Sveriges mästerkock” 2021

TV4:s frysar höll fel temperatur

Finalen av ”Sveriges mästerkock” spelas in under två dygn, men när Kashou och konkurrenten Ayla Canpunar, 20, kom tillbaka till studion den andra dagen fick de beskedet att frysarna där finalisternas egengjorda glass skulle frysas in haft fel temperatur.

– De har klippt bort det, men vi hade precis fått veta att frysarna inte hållit rätt temperatur. Glassen hade inte stelnat och så kämpade jag med min halloncoulis. Jag trodde att det bara skulle bli en enda stor soppa. Det var hög press där. Jag kände att det inte var mycket som skulle gå vägen, säger Christin Kashou.

Det som TV4 också har klippt bort är hur tv-produktionen tvingas övertala henne att inte hoppa av tävlingen mitt under finalen.

– Det var så mycket känslor, jag hade gått igenom så mycket både gjort en matresa och också en personlig utveckling under de veckorna då jag insett att matlagning är något som jag brinner för och verkligen kan se mig jobba med, säger hon.

– Allt det hade både bubblat upp och tryckts undan fram till de där sista tio minuterna när det som gått bra till slut inte ser ut att gå ihop. Då rann bägaren över. Jag höll på att ta av mig förklädet och lägga ner. Jag var så uppgiven när det kändes som att jag hade fallit på målsnöret när desserten inte såg ut att gå ihop.

Foto: TV4 Christin Kashou bränner av sin finaldessert i ”Sveriges mästerkock” 2021



Peppades av produktionen

Men vad hände?

– Det är inte med i programmet men jag gick faktiskt iväg en stund och grät av mig. Jag fick pepp från produktionen: ”Nej, Christine, gå tillbaks in och kämpa” och så gjorde jag det.

TV4:s exekutiva producent för ”Sveriges mästerkock”, Sara Johansson, bekräftar att produktionen klippt bort delar av händelseförloppet i finalen:

– Ibland händer oförutsedda saker och allt som händer under inspelning kommer inte med i programmet. Men både Ayla och Christin levererade på en otroligt hög nivå under finalen och vi hoppas att tittarna är imponerade av deras insatser, säger hon.

För Christin Kashou räckte det till seger och nu släpps förstapriset, hennes egen kokbok ”Mina asiatiska favoritrecept”. Under säsongen har Christin Kashou presenterats som jurist för tv-tittarna, men nu tänker hon satsa fullt ut på matlagning.

– Jag har lagt juristyrket på hyllan. En utbildning har man alltid med sig, men nu har jag valt att fokusera på att jobba med mat framöver och om det inte går vägen så har jag utbildningen kvar. Så om jag jobbar med mat i fem eller tio år så har jag ändå 40 år kvar som jag kan arbeta som jurist om jag vill, säger hon.

Tidigare vinnare:

Louise Johansson (2011), Sigrid Bárány (2012), Jennie Walldén (2013), Amir Kheirmand (2014), Sandra Mastio (2015), Catarina König (2016), Klara Lind (2017), Erik Hammar (2018), Gabriel Jonsson (2019), Sofia Henriksson (2020).

