Nöjesprofilen vräks efter 40 år – spred vägglöss till grannarna

Nekar till Aftonbladet: ”Jag har blivit så orättvist behandlad”

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 15 november 2020 kl. 22.03

Hans lägenhet var för stökig för att sanera – och vägglöss spreds till grannarna.

Elva gånger misslyckades saneringen och hovrätten väljer nu att vräka nöjesprofilen efter 40 år i lägenheten.

– Det tär på mig något fruktansvärt att man har hävdat de här sakerna som inte stämmer, säger han till Aftonbladet.

Här är bilderna från den lusangripna lägenheten, som använts som underlag för hovrättens beslut.

Elva gånger försökte saneringsfirman förgäves att sanera den 37 kvadratmeter stora tvårummaren i centrala Stockholm innan man gav upp. Vid några tillfällen är nöjesprofilen inte på plats och kan släppa in saneringsfirman, men vid de flesta är lägenheten så stökig att det inte går att utföra saneringen.

För stökigt för att sanera

Vid ett tillfälle när saneringsfirman ändå kom in i lägenheten kunde bara utrymmet under sängen saneras, övriga lägenheten var för belamrad med prylar och möbler.

Foto: Ur hyresnämndens utredning Bilder ur hyresnämndens utredning visar hur lägenheten var för stökig för att saneringsfirman skulle kunna bekämpa vägglössen som fått fäste i bostaden.

Vid ett annat tillfälle kunde saneringsfirman konstatera att nöjesprofilen inför en sanering ställt ut bland annat en soffa i trapphuset, som i sin tur medförde stor risk att andra lägenheter i fastigheten skulle drabbas av parasiten.

”Sammanlagt sju familjer i fastigheten drabbades därmed av vägglöss”, står att läsa i hyresnämndens protokoll.

Klagat på otrygg boendemiljö

Nio av tolv hyresgäster i huset har också klagat på en otrygg boendemiljö, när besökare till nöjesprofilen ska ha ropat hans namn från gatan, trängt undan hyresgäster för att ta sig in i fastigheten och också slagit sönder en ruta i entrédörren för att ta sig in. Grannar vittnade också i hyresnämnden om hur personer som uppfattats som missbrukare tagit sig in i förrådsutrymmen och tvättstuga när nöjesprofilen inte varit hemma.

Foto: Ur hyresnämndens utredning Fullt med möbler och prylar. Saneringsfirman kunde inte utföra sitt jobb och vägglössen spreds till sju andra familjer i fastigheten.

Foto: Ur hyresnämndens utredning Rutan i entrédörren slogs sönder.

Hösten 2019 slog polis också till mot nöjesprofilens lägenhet och grep en person misstänkt för narkotikabrott. Nöjesprofilen greps också själv i mars i år i den aktuella lägenheten och dömdes till villkorlig dom och dagsböter för innehav av 7,22 gram amfetamin.

Nöjesprofilen: Utsatt för hot

Nöjesprofilen har å sin sida hävdat att de störande personerna inte har bjudits in av honom och att han inte var på plats själv när mannen greps i hans lägenhet. Nöjesprofilen hävdar att han utsatts för hot och att den gripne mannen kan vara del av hotbilden mot honom.

Bilder ur hyresnämndens utredning visar hur någon på en vägg inne i trapphuset har klottrat ordet ”golbög”, ett nedlåtande uttryck för en person som påstås ha skvallrat för polisen. I februari dömdes också en man för att i maj 2019 ha misshandlat nöjesprofilen i den aktuella lägenheten.

Foto: Ur hyresnämndens utredning Nöjesprofilen säger sig leva under hot. I trapphuset har någon klottrat ett nedlåtande uttryck för någon som påstås ha skvallrat för polis.

Såväl hyresnämnden som hovrätten går också delvis på nöjesprofilens linje. Trots att hovrätten konstaterar att det förekommit onormalt mycket spring i trapphuset och att ”vissa av de personer som försökt bereda sig tillträde till fastigheten har uppträtt hotfullt mot övriga hyresgäster” så kan inte nöjesprofilen anses bära ansvar för alla störningar.

Vräks på grund av vägglössen

Men däremot anses nöjesprofilens hantering av vägglössen så bristfälliga att han därför förlorar sitt hyreskontrakt. Hovrätten instämmer i hyresnämndens bedömning att profilen genom sitt agerande sannolikt har medverkat till att lössen har spridit sig.

Därmed måste nöjesprofilen lämna lägenheten där han har bott i sedan augusti 1980. Hovrätten ger honom dock uppskov med utflyttningen till årsskiftet och skriver: ”Han är skyldig att flytta den 4 januari 2021.”

Nöjesprofilen: ”Felaktiga uppgifter”

Aftonbladet har varit i kontakt med nöjesprofilen, som säger att han mår dåligt och upplever det hela som en häxjakt. Han upplever också att det är diffust vad som egentligen ligger till grund för domen.

– Det är baserat på felaktiga uppgifter och sådant som inte är adekvat. Jag kan inte stå till svars för vad andra människor gör i mitt trapphus till exempel. Det är personer som jag inte har bjudit in eller känner.

Det som ligger till grund för vräkningen är att din hantering av vägglössen anses vara bristfällig, hur ser du på det?

– Det går inte att säga så, det finns inte en människa på jorden som skulle vara bristfällig och se till att vägglöss sprids utanför lägenheten. Min hantering av detta var inte dålig, de ljuger. Stökigt får det vara, bara väggarna är fria, och det har de varit varenda gång. Det är ord mot ord.

På bilderna ser det just stökigt ut, hur ser du på det?

– Ja, jag ärvde mycket saker från min mamma och allting måste flytta in till mitten av lägenheten för att man ska frigöra väggarna, och då blir det fruktansvärt stökigt. Men sedan åtgärdades ju det direkt efter saneringarna. Jag har aldrig stökigt i vanliga fall och städar hela tiden, men det är inte konstigt att det ser stökigt ut när det ska saneras.

Du menar att du har gjort ditt bästa för att se till att man har kunnat sanera?

– Självklart. Det finns inte någon människa som haft vägglöss som skulle vilja ha kvar dem. Det är konstigt också att de menar att min hantering av vägglös varit slarvig när jag inte har några längre och saneringen sedan fungerade.

”Orättvist”

Nu måste du flytta ut, hur känns det?

– Fruktansvärt. Jag har blivit så orättvist behandlad och nedtryckt av hyresvärden, och de har skadedjursbekämpningsbolaget med sig också. Det känns hemskt, jag har bott här i 40 år. Hur kan hyresvärden vräka mig på så dumma grunder. Jag är inte snuskig, jag har inte gjort det här! Jag har inte låtit vägglöss vara kvar, det stämmer inte.

Vad ska du göra nu?

– Jag får skaffa en annan bostad någonstans, det får jag söka med hjälp av hyresvärdar, vänner och bostadsföreningar och allt möjligt. Så att jag får bo någonstans.

Han fortsätter:

– Jag är förtvivlad och djupt sorgsen över att bli vräkt, men det finns ingenting jag skulle kunna göra ogjort eftersom de vräker mig felaktigt. Det tär på mig något fruktansvärt att man har hävdat de här sakerna som inte stämmer. Det är riktigt elakt. De har bestämt sig för att bli av med mig. De har inte lyckats på tio år, men nu har de lyckats.

