Mattias Nederman åkte ut ur ”Idol”

Av: Anders Hedberg , Natalie Demirian

Publicerad: 16 oktober 2020 kl. 22.49

Uppdaterad: 16 oktober 2020 kl. 23.13

Mattias Nederman tvingas att lämna ”Idol” 2020.

Det står klart sedan juryn valt att inte rädda kvar honom med sin livboj.

– Jag har inte riktigt hunnit landa i det än. Jag kände att jag hade mycket mer att ge, säger han i programmet.

I kvällens fredagsfinal var temat ”Vinnarlåtar” och Mattias Nederman

valde att tolka Sam Smiths låt ”Stay with me”. Men den gick inte riktigt hem hos tv-tittarna, som gav honom minst antal röster tillsammans med Niklas Hultberg.

Till slut var det Mattias som fick lämna tävlingen, sedan juryn valt att inte rädda kvar honom med sin så kallade livboj.

– Det har varit en sjukt rolig resa, säger han i programmet ”Idol extra”.

– Nu går jag tillbaka till att vara arbetslös.

Flera i juryn föreslog att han illa kvickt skulle ge ut en julskiva, med motiveringen att hans säregna röst skulle passa till det. Men det är Mattias inte alls pigg på:

– Det kommer inte att hända. Jag gillar jul men jag gillar inte julmusik.

✓ Texten uppdateras.

Foto: TV4 Mattias Nederman.

Kvällens framträdanden

Temat för den veckans fredagsfinal är ”Vinnarlåtar”, dvs låtar som vunnit pris.

Paulina Pancenkov

Låt: Survivor - Destiny’s Child

Herman Silow

Låt: Crazy in love - Beyncé ft. Jay-Z

Niklas Hultberg

Låt: We are young - Fun. ft. Janelle Monáe

Caspar Camitz

Låt: Fallin’ - Alicia Keys

Ella Hedström

Låt: bad guy - Billie Eilish

Nadja Holm

Låt: Finesse (remix) - Bruno Mars, Cardi B

Mattias Nederman

Låt: Stay with me - Sam Smith

Simon Karlsson

Låt: When you were young - The Killers

Nova Luther

Låt: Dancing on my own - Robyn (Patrik Berger mashup)

