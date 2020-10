Av: Sandra Wejbro

Publicerad: 14 oktober 2020 kl. 06.00

Uppdaterad: 14 oktober 2020 kl. 06.50

Fullt av singlar – i en lyxvilla i Stenungsund i Bohuslän.

Årets ”Celebrity Ex on the beach” blir en ovanligt blågul historia när realityserien på grund av coronapandemin spelas in i Sverige.

Här är alla deltagare i årets upplaga.

Tidigare deltagare i ”Paradise hotel”, ”Ex on the beach”, ”Love island” och en handfull dokusåpenykomlingar gör sig redo för en sommar av ”flörter, fester och glassig tillvaro” på den svenska västkusten.

För första gången spelas ”Celebrity Ex on the beach” in i Sverige. Men något som är precis som vanligt är att oväntade ex plötsligt kan dyka upp och förstöra festen.

– Aldrig någonsin har en sommar i Sverige varit lika het, som när våra fantastiska, modiga, ärliga och karismatiska stjärnor samlades i Stenungsund, säger Susanne Söderberg, exekutiv producent för ”Celebrity Ex on the beach” på Dplay, i ett pressmeddelande.

Celebrity Ex on the beach har premiär på Dplay 29 oktober.

Jasmine Gustavsson, 26, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city)

Marcus “Mcuze” Johansson, 26, Stockholm (Vinnare av Paradise Hotel 2020)

Elin Skog, 23, Karlskoga (Ex on the beach, Ex and the city)

Niklas Åkerlund, 26, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city, Paradise Hotel)

Agnes von Corswant, 25, Visby (Love Island)

Andrijano “Adde” Mijanovic, 27, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city, Ex on the beach - kärleksparen)

Sara Gustafsson, 25, Stockholm (Ex on the beach)

Edwin Ramwall, 21, Kalmar (Ex on the beach)

Hannah Klostermann, 22, Norrtälje (Vinnare av Paradise Hotel 2019)

Adam Linard, 24, Helsingborg (Paradise Hotel)

Josephine Qvist, 27, Örebro (Ex on the beach)

Sara Bolay, 29, Dubai (Ex on the beach)

Benjamin Stade, 24, Malmö (Paradise Hotel)

Gabriella “Bella” Andersson, 24, Malmö (Ex on the beach, Paradise Hotel)

Haidar Juma, 27, Stockholm (Ex on the beach, Paradise Hotel)

Anna-Lisa Herascu, 24, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city, Ex on the beach - kärleksparen)

Adrian Montin, 28, Göteborg (Ex on the beach, Ex and the city, Paradise Hotel)

Pontus Brodin, 26, Stockholm (Ex on the beach, Are you the one)

Matilda Bohäll, 25, Göteborg (Paradise Hotel)

Genri Teivald, 31, Stockholm (Paradise Hotel)

Vanessa Sarossy, 21, Stockholm (Egenföretagare och frans- och brynstylist)

Jesper ”Ace” Jernberg, 31, Stockholm (Egenföretagare och motorcykelexpert)

Ebba Gustafsson, 22, Stockholm (Mäklarassistent)