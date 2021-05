Vem är Yasin – och hur började allt?

Prisbelönt artist och misstänkt för inblandning i kriminalitet

Publicerad: I dag 07.05 Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Yasin är misstänkt för stämpling till människorov alternativt förberedelse till människorov. Pressbild. Visa mer Foto: J Willz

Hiphop-artisten Yasin hade ett succéår 2020 med dubbla album och flera hits. Året slutade dock med att han frihetsberövades – misstänkt för inblandning i kidnappningen av en annan känd rappare.

Men vem är Yasin egentligen – och hur började allt?

Under torsdagen ska Yasin förhöras i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt om sin inblandning i i kidnappningen av en annan hiphop-artist. Förhöret är en del av jätterättegången mot 30 personer, som inleddes i april, där framför allt brottslighet kopplat till Vårbynätverket i södra Stockholm är i fokus.

Samtidigt har Yasin under 2021 vunnit flera musikpriser, bland annat pris för årets artist och årets hiphop på P3 Guld. Redan när han greps uppstod en hetsig debatt om huruvida hans låtar skulle spelas på radio, och när P3 Guld-nomineringarna avslöjades tog debatten ytterligare fart.

Men vem är egentligen Yasin?

Även om det breda genombrottet kom 2020 i samband med debutalbumet "98.01.11" har Yasin länge varit omtalad inom hiphopkretsar. 2016 släppte han låten "Trakten min", som än i dag är en av hans mest strömmade låtar.

Kända släktingar

Yasin föddes in en musikalisk familj i Rinkeby i Stockholm, bland hans kusiner märks r'n'b-artisten Cherrie , rapparen och koreografen Imenella och hiphopartisten K27. Under sin uppväxt var 23-åringen en del av Järvakollektivet Ghetto Superstars tillsammans med bland andra ZE och Dree Low.

Enligt musikjournalisten Johannes Cakar, som bland annat ligger bakom SVT Edits uppmärksammade intervju med Yasin, skapade kollektivet nya trender inom svensk hiphop. De tog över efter en tid av politisk influerad hiphop där bland andra Erik Lundin och Silvana Imam stod i centrum.

– Det blev råare och mer aggressivt styrt. Du är inte en del av de etablerade medierna längre, du sitter bakom en bil med en dålig kamera med beatet som kommer bakifrån. Folk tycker om den här råa estetiken, säger Johannes Cakar.

Men efter de tidiga framgångarna sattes Yasins karriär på paus. 2018 dömdes han till två år och tre månaders fängelse för grovt vapenbrott.

– Det var hans tid att börja pumpa ut musik, sedan åkte han dit för vapeninnehav. Jag tror det tog tillbaka honom några år. Samtidigt skapade det en hajp om "när Yasin kommer tillbaka och börjar släppa musik igen", säger Johannes Cakar och fortsätter:

– Jag tror definitivt att det här påverkade honom, utan det hade han kanske varit ännu större i dag.

"Legendstatus"

Under 2020 släppte Yasin förutom sin debutplatta även albumet "More to life". Johannes Cakar kallar Yasin för en musikalisk kameleont, som sticker ut tack vare sin förmåga att kombinera rap, melodier och refränger.

– Jag kan räkna på en hand hur många som har fått äta från sin musik de senaste 20 åren när det kommer till svensk hiphop, det är inte jättemånga. Jag skulle tro att Yasin var på väg åt det hållet när man såg att han hade ett större "pop-appeal", säger Cakar och nämner bland annat Miriam Bryant-samarbetet "Ge upp igen".

Vad som händer med Yasins karriär nu beror på resultatet av rättegången, tror Johannes Cakar. Han konstaterar däremot att det inte är omöjligt att Yasin har någon form av legendstatus inom svensk hiphop i framtiden.

– I boken om svensk hiphop måste man ha ett kapitel reserverat för Yasin, jag tror att det här kommer att ha väldigt stor påverkan på svensk hiphopmusik, säger han.

Fakta Yasin Yasin Mahamoud är född 1998 i Rinkeby i Stockholm. Tillsammans med sina barndomsvänner började han spela in hiphop-videor och var med och grundade hiphopkollektivet Byn Block Entertainment. Efter det var han med i det nya hiphop-kollektivet Ghetto Superstars. 2019 gav Yasin ut sin debut-ep "Handen under Mona Lisas kjol", och drygt ett halvår senare släppte han sitt debutalbum "98.01.11". Samma år kom det andra albumet "More to life". Sedan nyårsafton sitter Yasin frihetsberövad misstänkt för stämpling till människorov, alternativt förberedelse till människorov. Han förnekar brott. Rättegången inleddes i april. Vid P3 Guld-galan i mars 2021 tilldelades han pris för årets artist och årets hiphop. Att Yasin nominerades på galan väckte stor debatt. Han är också nominerad till fyra priser till Grammisgalan som hålls den 3 juni. Läs mer

Publisert: Publicerad: 27 maj 2021 kl. 07.05