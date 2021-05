Hockeyproffset är Josephine Qvists nya kärlek: ”Himla glad”

Spelar i samma svenska lag som exet

Publicerad: 24 maj 2021 kl. 06.43

Foto: Josephine Qvist/Instagram Josephine Qvist och Nick Ebert.

Josephine Qvist har den senaste månaden hintat på sin Instagram om en ny pojkvän.

Nu avslöjar influencern att den nya kärleken är hockeyproffset Nick Ebert.

– Det känns hur bra som helst. Är så himla glad och kär, säger hon.

Den senaste månaden har Josephine Qvist, 28, hintat om en ny kärlek, och till och med lagt upp bilder på med övertäckt ansikte. Men nu är hemlighetsmakeriet över, på sin Instagram avslöjar hon att den nya pojkvännen är hockeyproffset Nick Ebert, 27.

Paret är för tillfället på semester i Grekland och till Aftonbladet berättar influencern att de träffades på en restaurang för ett tag sedan, men valt att hålla det hemligt.

Foto: Pressbild/Spotify Josephine Qvist.

– Nu kände vi att det var dags att gå ut med det, det är så pass seriöst och det är jobbigt att behöva smyga. Eller inte smyga men det är jobbigt att behöva tänka på vad jag säger.

Hon säger att hon var nervös inför avslöjandet, som gjordes under lördagsförmiddagen.

– Men det är nog bara för att vi försökt att hålla det nere så länge nu, så att det har blivit en grej liksom.

Samma lag som exet

Nick Ebert är född i New Jersey i USA och har spelat i NHL för Los Angeles Kings . Nu spelar han för Örebro HK sedan tre år tillbaka, där också ”Celebrity ex on the beach”-deltagarens expojkvän Stefan Warg, 31, spelar.

Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN Nick Ebert spelar hockey i SHL-klubben Örebro.

Det före detta paret förlovade sig under sommaren 2017 och gick skilda vägar ett halvår senare. Paret återförenades under 2019, men gjorde sedan slut i maj förra året. Tillsammans med Elin Woodie Skog har Jospehine podcasten ”Sweet but psycho”. Där har hon beklagat sig över sitt kärleksliv och berättat att hon tappat hoppet om att bli kär igen. Hon säger att hon därför fått stöd från sina följare.

– Jag har fått jättebra respons. Jag har pratat mycket om kärlek på mina medier och i podden, så det är jättekul att mina följare och lyssnare är glada för min skull.

Josephine Qvist gjorde sig känd ”Ex on the beach” 2015 och sågs även i fjolårets ”Celebrity ex on the beach”.

