Amy Deasismont talar ut om första egna tv-serien

Vågade öppningsscenen i ”Thunder in my heart”: ”Tänkte inte på mig själv när jag skrev”

Publicerad: 24 maj 2021 kl. 16.22

Foto: LOTTE FERNVALL Amy Deasismont.

NÖJE

”Thunder in my heart”, som just haft premiär på Viaplay, är tv-serien om kärlek och vänskap bland några 20+-personer i Stockholm.

Amy Deasismont, 29, har både skapat serien och spelar huvudrollen.

– Det är spännande att skildra människor som vill varandra väl, men där det ändå kan bli så fel ibland. Förhoppningsvis kan folk känna igen sig, säger hon.

Öppningsscenen i ”Thunder in my heart” är en sexscen på en soffa.

Huvudpersonen Sigge (Amy Deasismont) har sex med en kille (Max Ulveson) som bara bryr sig om sig själv. Så efteråt går Sigge in i badrummet och ger sig själv en orgasm på badrumsgolvet. När killen sedan gör slut, läxar hon upp honom om hur han borde ha gjort när han låg med henne.

Knappast en scen som kändes så bekväm att skriva åt sig själv i manus.

Knappast heller en scen man förväntar sig från henne vi i många år kallade Amy Diamond, när hon var barnpopstjärna.

– Jag tänkte inte på mig själv när jag skrev de intima scenerna, då skrev jag om de här människorna i serien och deras liv. Att jag sedan skulle spela scenen, det fanns inte då i mina tankar, säger Amy.

Man kan nästan säga att hon har haft två karriärer i sitt liv.

Hon är född i Norrköping, men var väldigt liten när familjen flyttade till England, strax utanför London. Pappa är engelsman och engelsklärare. Mamman förskollärare. Amy var fyra och ett halvt år när familjen flyttade tillbaka till Sverige, då till Jönköping.

Foto: VIAPLAY Alexander Abdallah och Amy Deasismont i ”Thunder in my heart”.

Hon var bara tolv år när ”What's in it for me” blev en hit i hela Skandinavien och Polen. Sedan följde fem album och deltagande i Melodifestivalen ett par gånger.

– Musik var det enda jag ville hålla på med. Jag var väldigt naiv. När jag var elva sa jag att jag ville göra en skiva. Det är ju egentligen jätteorimligt. Så det är ju jättemärkligt att jag sedan fick göra det…

Hon var med i småroller i tv-serier och ledde tv-program i Barnkanalen. Men det som skulle ändra inriktning totalt på hennes liv var när hon fick en huvudroll i Sanna Lenkens långfilm ”Min lilla syster” (2015), där hon spelar en konståkerska med ätstörningar. Det bidrog säkert till att hon fick rollen att hon hade tävlat i konståkning när hon var yngre. Men hon agerade också så bra att hon blev Guldbaggenominerad.

– Där var där jag fick blodad tand att jobba med film och tv.

Så Amy börade skriva på den tv-serie som nu just har haft premiär. Om kärlek, sex, vänskap och konflikter med föräldrar och där en trio – spelade av Amy själv, Alexander Abdallah och Julia Lyskova – står i centrum.

En serie där det ibland skaver ordentligt i vänskapen mellan huvudpersonerna.

– Jag ville fånga både det som är absolut mörkast men också det som är absolut härligast, så tycker jag ju livet är, säger hon.

Foto: LOTTE FERNVALL Amy Deasismont.

Och när jag frågar varför Sigge som hon spelar inte fattar att Sam, som Alexander Abdallah spelar, är kär i henne, kontrar Amy snabbt:

– Så du är Team Sam? Det känns som du är upprörd över det. Det är bra, serien ska väcka känslor.

Kan bli fortsättning

Amy har inte direkt något emot att Alexander Abdallah, nu efter Netflix-succéen ”Snabba cash”, gått från okänd till en av Sveriges mest populära unga skådespelare.

– Det är ju kul att han får visa två helt olika sidor av sitt skådespeleri på så kort tid. Det var jättekul att jobba med honom, han är så bra. Jag hade sett honom på teatern innan och så funkade vi bra ihop på provfilmningarna.

Sanna Lenken finns kvar i Amys liv. Hon har regisserat flera avsnitt av tv-serien. Det har också Anders Hazelius, hennes kollega från SVT-serien ”Tunna blå linjen” gjort. Och på ett par avsnitt är Amy Deasismont medregissör.

Så det lär bli mer av Amy Deasismont, både framför och bakom kameran. Kanske en fortsättning på ”Thunder in my heart”.

– Jag tycker ju om att vara med dessa personer, så det finns absolut mer att berätta om dem, säger hon.

FAKTA Amy Deasismont Namn: Amy Deasismont.

Ålder: 29.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambo med Charlie Gustafsson, skådespelare.

Aktuell: Med egna tv-serien ”Thunder in my heart”, premiär i dag på Viaplay. LÄS MER

Amy Deasismont om…

… varför serien är döpt efter en Leo Sayer-låt från 1977, en hit långt innan hon föddes:

– Serien hade andra namn under ganska lång tid. Men jag älskar den låten. Mina föräldrar har väldigt ofta spelat den, jag har vuxit upp med den.

… serien har verklighetsbakgrund:

– Det är fiktion, men det är klart det finns ögonblick där man har inspirerats av saker man varit med om. Jag var på Gröna Lund och hade jättekul med kompisar, vi skulle vara barn för en dag. Det är upplägget i ett av seriens avsnitt. Men i stället för att alla har kul, mår alla skit i stället.

… varför Helen Sjöholm och Gustaf Hammarsten spelar hennes föräldrar i serien:

– Jag är jätteglad de är mina låtsasföräldrar. De är så himla bra. Gustaf knockade oss totalt under provfilmningen, hur han kunde switcha mellan olika temperament. Samma sak med Helen.

… vem hon har som förebild:

– Elisabeth Moss. Hon har sådan bredd. Kan vara både väldigt emotionell, men också lite skruvad och skum.

… rollen som Melissa, flickvän till huvudpersonen i Lukas Moodyssons tv-serie ”Gösta”:

– Det var underbart att spela henne. Så komplex, så gränslös och störig. Många har sagt de känt igen sig i henne.

… hon skulle ha mycket att prata med Benjamin Ingrosso om, en annan barnstjärna som nu slagit stort som vuxen:

– Ja, det tror jag. Det är kul att följa honom nu när det går så bra. Jag var ju på Diggiloo-turné med hans mamma (Pernilla Wahlgren), så jag minns honom från när han jätteliten. Han var jättefin redan då.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 24 maj 2021 kl. 16.22