Paramount plus till Sverige – så ser utbudet ut

Av: Moa Malmqvist

Publicerad: 04 mars 2021 kl. 13.11

Jordan Peeles serie ”Twilight zone” på Paramount plus.

Foto: Robert Falconer / CBS ALL ACCESS

Paramount plus släpps i Sverige i slutet av mars.

6000 filmer och avsnitt blir tillgängliga med lanseringen.

Det här finns att se på tjänsten.

Sedan snart fyra år tillbaka har Paramount plus funnits som en del kabel tv-paket. Nu lanseras kanalen som strömningstjänst. I och med släppet den 25 mars tillgängliggörs filmer och serier från bland annat CBS, Showtime och Paramount studios. Paramount har tidigare hyrt ut sitt innehåll till andra tjänster, bland annat till Com hem plus, men i samband med satsningen på den egna kanalen tas titlarna tillbaka.

Priset för tjänsten ligger på 69 kronor i månaden och då ingår 6000 filmer och avsnitt, däribland ”South Park”, ”Mission impossible”, ”RuPaul’s drag race” och ”Arctic”.

The Hills

Jersey Shore

Ex on the beach

Svampbok fyrkant

The first lady

Indiana Jones

Gudfadern I-3

Broad city

The daily show

Light of my Life

Tesla

Capone

Survive the night

Wild rose

Escape from Pretoria

Trouble

Nora from Queens

Two weeks to Live

Everyone is doing great

The twilight zone

Mirage

Corporate

Awkwafina

The other two

Drunk city

Catfish

The Roast

Dora utforskaren

Dani Who?