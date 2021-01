Christina Riccis make får kontaktförbud – anklagas för misshandel

Instängd med maken under corona-isoleringen – bilder visar stjärnans blåslagna armar

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 21 januari 2021 kl. 09.56

Foto: Magnus Sundholm/Aftonbladet Christina Ricci.

Bilder av Christina Riccis blåslagna armar har lämnats in till domstolen.

Efter att ha ansökt om skilsmässa tvingades hon ändå leva ihop med maken under corona-isoleringen – nu har han fått kontaktförbud.

James Heerdegen får inte heller komma närmare än 90 meter från sin son eller parets hund, uppger TMZ.

Christina Riccis make har fått besöksförbud, motiverat av våld i hemmet, efter att Hollywoodstjärnans advokat under onsdagen lämnat in en ansökan till domstolen, skriver TMZ.

Enligt dokumenten ska James Heerdegen ha börjat misshandla Ricci i december 2019 och då slagit henne, spottat på henne och grymtat som en gris i hennes ansikte. Ricci ska ha sagt till sin make att hon ville skiljas, men på grund av coronapandemin och Kaliforniens krav på isolering tvingades hon ändå leva instängd med honom i parets hem i Santa Monica.

Aftonbladet kunde i juli rapportera om att Christina Ricci ansökt om skilsmässa efter att ha larmat om våld i hemmet, men först nu framgår hur allvarliga anklagelserna mot James Heerdegen är.

Bilder av blåmärken och skärsår

Ricci uppger i domstolsdokumenten att maken attackerat henne två gånger i juni under isoleringen. På bilder som lämnats in till domstolen, och som TMZ publicerar, visar Christina Ricci upp stora blåmärken på armar, handleder och händer och skärsår som ska ha uppkommit under ett av bråken under corona-isoleringen. Heerdegen uppges ha jagat sin hustru genom hemmet för att försöka hindra henne från att ringa larmnumret efter ett gräl. Enligt Riccis advokat ska han ha tagit tag i hennes handleder och släpat henne ut i trädgården och kastat henne i en eldstad.

Han ska också ha spottat på henne, och kastat kaffe och en stol på henne, inför ögonen på parets 6-åriga son.

Ricci uppges ha varit livrädd för sin makes våldsamma beteende. I domstolsdokumenten hävdar hon att han under en bilfärd sen 2019 blivit hotfull:

”Han sa något som fick mig att tro att han kunde döda mig. Han sa att enda sättet som han skulle tycka synd om mig var om jag var huggen i småbitar”, står att läsa i domstolshandlingarna uppger TMZ.

Domstolen beslutade under onsdagen om ett kontaktförbud där Heerdegen inte får komma närmare än 90 meter från sin fru eller son. Han får inte ens träffa parets hund, efter att han, enligt Ricci, hållit hunden kopplad till vardagsrumsbordet när han fått träffa parets son sedan separationen i somras.

Rädd att filmer och ljudklipp ska läcka ut

Ricci och Heerdegen, som är filmproducent, träffades under inspelningen av tv-serien ”Pan Am” 2011 och paret gifte sig två år senare. Enligt domstolsdokumenten är Ricci nu orolig över att maken ska offentliggöra filmklipp och ljudinspelningar för att ”förnedra och genera” henne, eller använda dem för att utpressa henne. Därför har hon begärt att domstolen ska hindra honom från att publicera dem och istället tvingas lämna in materialet.

TMZ har varit i kontakt med Heerdegens advokat som säger att hans klient ”otvetydigt förnekar alla Riccis anklagelser om misshandel som ska ha inträffat under 2020” och också säger att Heerdegen kommer att ansöka om ett eget kontaktförbud baserat på: ”hennes kränkande beteende, pådrivet av alkohol- och drogmissbruk”.

Heerdegen kommer också att lämna in dokumentation som uppges visa att Christina Ricci i december 2019 vittnat för polis om att det inte funnits tidigare inslag av våld i hemmet mellan paret och som därmed kommer ifrågasätta hennes trovärdighet, uppger TMZ.

