Babsan hoppade in i fel taxi – överfölls och rånades

”Jag känner mig så jävla klantig”

Publicerad 21.59

Han hade förbeställt en taxi – men råkade hoppa in i fel bil och blev brutalt överfallen och rånad.

En panikslagen Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson lyckades till slut få upp dörren och kastade sig ut på gatan i farten.

– Jag blev så jävla rädd, säger han till Aftonbladet.

Under söndagen var Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson, 65, konferencier på ett event på nattklubbsbåten Patricia som ligger vid Söder Mälarstrand i Stockholm. När han var på väg hem och skulle hoppa in i sin förbeställda Uber-taxi så råkade han kliva in i fel bil som inte var en taxi och utsattes för ett rån.

– Det svängde in en bil och stannade och jag hade inte mina linser i. Men min Uber skulle komma exakt då så jag trodde det var den och klev in i framsätet för det var mer plats där för mina ben och högklackade skor. Jag kollade inte så noga på nummerskylten, jag tog för givet att det var min taxi, säger en skärrad Lars-Åke Wilhelmsson till Aftonbladet och fortsätter:

– Precis när jag skulle sätta på mig bältet så märker jag att det sitter folk i baksätet. De försöker hålla fast mig och drar efter min väska och mobil.

expand-left helskärm Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson.

”Slår i huvudet och tänderna”

I samma veva som tumultet uppstod i bilen så började föraren köra i riktning mot Slussen.

– Ungefär vid Slussen får jag upp dörren och slänger mig ut i kappa och klackar och får med mig mobilen, men väskan har de kvar. De gasar på så att jag ramlar över några cementklossar med något rör på och slår i huvudet och tänderna mot staketet. Allt skedde så jävla fort och jag blev så chockad.

Det kom en bil bakom som trodde Lars-Åke Wilhelmsson hade blivit utknuffad ur bilen. De lyckades ta en bild på registreringsnumret så polisen har hört av sig.

expand-left helskärm Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson under söndagens evenemang.

”Jag måste anmäla det här”

Dagen efter förklarar Wilhelmsson att han har ont i kroppen.

– Jag har skrubbsår, strumpbyxorna gick sönder och jag har ont i hakan och munnen. Jag har bitit sönder mig så det smakar blod när jag äter något. Tänderna sitter kvar, men jag är väldigt öm i framtänderna så jag är rädd att de kanske lossnar. Min vän Ulf som också är min revisor säger att jag måste anmäla det här ur ett försäkringsperspektiv.

Angående själva rånet fick gärningsmännen med sig hans väska med diverse saker i.

– Jag känner mig så jävla klantig, jag hade varit nere i Ljungby och ute på Djurönäset och jobbat och sedan åkt till Patricia så jag ville bara hem och sova. Men de fick med sig en puderdosa, läppstift, en USB-sticka med bakgrundsmusik till ”Ge mig en spanjor” och väskan.

expand-left helskärm Skador på Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmssons ben efter händelsen.

”Hade inga linser”

Lars-Åke Wilhelmsson förklarar att han blev rädd när taxiresan urartade till ett rån.

– När de började rycka i mina saker och sedan började köra så blev jag så jävla rädd. Jag fattade nog inte att han hade börjat köra heller så när jag hoppade ur hade jag kunnat göra mig riktigt illa.

Hur mår du nu?

– Jag mår okej, men nu ska jag få skjuts upp till mitt lantställe i Gävle och slicka såren. Jag kanske hör av mig till sjukvården där uppe, jag tror det är lättare att få tid där.

Hur tänker du kring att åka taxi?

– Jag var så trött och hade inga linser och den kom i perfekt tid när den skulle komma, min taxi var antagligen precis bakom. Men jag måste vara lite mer uppmärksam i framtiden, det här var ju inte ens en taxi.

Så här i efterhand blir Lars-Åke Wilhelmsson lite orolig eftersom det nyligen var en person som blev nedstucken utanför Patricia och senare avled.

– Det var säkert killar som har hört talas om Patricia på söndagar, att det är lite fulla gaykillar med dyra smycken som hänger där. Det var ju en knivskärning utanför för inte så länge sedan.