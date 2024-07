”Kenneth and the Knutters”-medlemmen Surte Suzuki är död

”Saknar redan denna urkompis”

Publicerad 2024-04-19

Anders ”Surte Suzuki” Thuresson i Kenneth and the Knutters är död.

Han blev 64 år.

– Det är chockartat, säger sångaren Leif Goldkuhl till Nerikes allehanda.

Kenneth and the Knutters-medlemmen Anders Thuresson dog efter en tids sjukdom, säger bandets sångare Leif Goldkuhl till Nerikes allehanda.

Thuresson gick under aliaset Surte Suzuki och har varit en del av gruppen sedan starten på 80-talet. På sitt officiella Instagramkonto skriver Kenneth and the Knutters-medlemmarna om sorgen:

”Surte kommer inte dansa med Knutters längre. Vi saknar redan denna urkompis i gänget. Han såg så rätt ut – som den biker han var. Men samtidigt så jäkla snäll och omtänksam. Hoppas nu att du dansar vidare i himlen och fortsätter sprida glädje och värme runt dig. För det är så vi – dina kompisar – i bandet kommer minnas dig. En skön dansande glädjespridare”.

”Alltid eftertänksam”

De beskriver honom som en person som alltid ställde upp.

”Vi har kört båge från norr till söder, vi har uppträtt på de flesta folkparker som finns i Sverige. Vi har dessutom gjort lumpen ihop. Så det är klart vi känner Surte. Alltid på, aldrig nej, alltid eftertänksam”, skriver de.

Kenneth and the Knutters bildades i Örebro 1982 och har blivit kända för sin rockmusik med motorcykeltema. De har släppt låtar som ”Ge mig en öl”, ”Som en riktig man” och ”Änglabåge”.

Planerar ny skiva

Bandet planerade att släppa en ny skiva i vår.

– Vi hade precis spelat in allt och nästa vecka skulle vi spela in musikvideos. Nu förändras allt, och ingenting blir som det brukar. Men vi ska försöka lösa det, det tror jag att Surte velat, säger Leif Goldkuhl till Nerikes allehanda.