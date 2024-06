Eva Rydberg har bett i replikerna i ny fars

expand-left helskärm chevron-right nästa ”Ett resande teatersällskap” är inte fars i samma anda som Eva Rydberg brukar göra. 1 / 3 Foto: Johan Löfquist

Efter 30 år sa Eva Rydberg tack och farväl till Fredriksdalsteatern i Helsingborg i fjol. Nu är hon tillbaka på en ny scen i andra ändan av hemstaden.

”Ett resande teatersällskap” är inte fars i samma anda som Eva Rydberg brukar göra. Mer komisk metateater, som även refererar till efterspelet till vad som hände efter hennes 30 år som teaterdirektör.

expand-left helskärm Eva Rydberg är tillbaka på en ny scen i hemstaden Helsingborg.

De som väntar sig ett lustspel eller en fars i samma stil som Eva Rydberg har bjudit sin publik på i 30 år blir nog lite förvånade.

Här finns sådana inslag, med drag av buskis. Och Eva Rydberg själv, nyss fyllda 81 år, har samma bett i replikerna och komiska tajming som vanligt.

Annars är inget sig riktigt likt. Kvar från det gamla lustspelet av August Blanche (1811–1868) från 1848 är bara titeln och repliken Fan skall vara teaterdirektör, som upprepas gång på gång av många i ensemblen.

Andreas T Olsson har skrivit ny text och de som har sett hans komedimonologer ”Sufflören” och ”Kulturbärarna” känner igen såväl tonfallet som hans kritik av och uppenbara kärlek till teatern. Föreställningen utspelas i Helsingborg 1924 och Sundspärlans friluftsteater har dubbelbokat två teatersällskap, ett som spelar tragedier, med Olsson som regissör, och ett som spelar komedier, med Eva Rydberg som teaterdirektör.

Farsens motor är deras rivalitet och hur de tvingas samsas och dela scen. Publiken får följa repetitioner och andra komiska förvecklingar som händer på och bakom scenen.

Så det blir en hel del teater om teater. Är det värt någonting om publiken inte är intresserad? Och så vidare. Ett slags resonemang om vad vi ska ha teatern till, om än i farsens form.

Med jämna mellanrum brister de flesta av skådespelarna ut i sång som kommenterar handlingen till kända slagdängor. Det lättar upp. Alla sjunger bra, orkestern låter bra.

Andra akten visar upp när teatrarna tävlar mot varandra. Det blir för många och för långa exempel, ibland lite larvigt.

Somliga i ensemblen är släkt med Eva Rydberg och både de och andra har jobbat med henne i åratal. Så allihop är enormt samspelta. Nykomlingen i gänget är Hampus Nessvold, just nu tv-aktuell med ”Terese i kassan”. Just det skojar man med lite grann (roligt för de som har sett tv-serien, annars förmodligen obegripligt). Men han flyter in bra i gänget, verkar mer rutinerad i en komisk fars än han kanske borde vara.

Det finns ju också ett efterspel till Eva Rydbergs avslut på Fredriksdalsteatern. Hon ville att de hon har jobbat med i åratal skulle få ta över teatern, men det vägrade Helsingborgs kommun. Med jämna mellanrum i farsen refereras det till det bråket på ett smart, subtilt och träffsäkert sätt.

En föreställning som alltså inte lockar till lika många gapskratt som vanligt när Eva Rydberg står på scenen. Men man har ganska ofta småroligt åt en fars som är ovanligt ambitiös, för att vara i den här genren.

expand-left helskärm ”En fars som är ovanligt ambitiös”, skriver Aftonbladets Jan-Olov Andersson.