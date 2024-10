Storbråk i ”Paradise hotel” – ryker ihop under Pandoras ask

Produktionen fick gå in och bryta

Ett jättebråk skakar ”Paradise hotel”.

Men att skrika ”håll käften” och kalla varandra för ”snorunge” är normalt i reality-världen enligt deltagarna.

”Jag ångrar till och med att jag inte gick på hårdare”, skriver Diana Moseni.

Det är dags för Pandoras ask i ”Paradise hotel”.

Deltagarna får chansen att ställa anonyma frågor till varandra via lappar som sedan läses upp framför alla.

– Moa (Melin, 24) borde vara mest nervös ikväll. Hon har tjafsat en del utan någon rimlig anledning och jag tror en del folk har fått nog, säger Amanda Fransson, 27.

Tidigare i programmet har två nya spelare kommit in. Moa Melin, som hela tiden spelat med Amanda Fransson och Diana Moseni, 31, valde då plötsligt att försöka hjälpa de nya deltagarna i stället.

– Jag är livrädd för Diana för hon kommer vara hämndlysten så in i helvete, säger Moa Melin innan Pandoras ask drar igång.

Bråket under Pandoras ask

Den första frågan lyder ”Moa, vem tycker du är falskast på hotellet och varför?”

Hon väljer att svara Casper Wolter, 26, då han precis tagit ett beslut som gör att hans vänner riskerar att åka ur programmet.

När Amanda Fransson ifrågasätter hennes svar eskalerar det snabbt till ett storbråk.

– Okej du vill ha lite tv-tid och skrika, varsågod? säger Moa Melin.

– Jag skriker inte kompis, vänta du tills jag skriker, svarar Amanda Fransson.

Diskussionen fortsätter och de båda pratar i munnen på varandra. Till slut exploderar Amanda Fransson och skriker rakt ut.

– Håll käft när jag pratar, fattar du?!

Bråket fortsätter och till slut lägger sig även Diana Moseni i.

– Moa du har tappat det i dag, säger hon.

Diana Moseni om Moa Melin: ”Snorunge”

Alla tre tjejer anklagar varandra för att vara falska, ha en dålig ton samt att avbryta varandra.

– Du tror att du kan prata över alla hela tiden, du ska vara tio år äldre än mig, säger Moa Melin till Diana Moseni.

Hon fortsätter att prata om ålder. Till slut får Diana Moseni nog.

– Håll käften och säg vad du ska säga då din lilla snorunge, säger hon.

Övriga deltagare sitter för det mesta tysta. Det är först efteråt några av dem berättar vad de tänker, men då endast framför kameran och tittarna.

– Jag tyckte genuint synd om Moa för det kändes som att många hoppade på henne samtidigt. Jag tyckte det var synd att jag inte sa emot för man såg att tjejen inte mådde bra och att folk ändå höll på mot henne, säger Shyrin Masoudi, 23.

Hon fortsätter:

– Jag tycker det är väldigt skämmigt att folk är så konflikträdda och att så många människor inte vågar säga något. Jag vågade inte säga något heller.

Även Mattias Helén, 24, tycker att det hela kändes olustigt.

– De säger att de är så jävla snälla mot alla men sedan går de på en tjej och gör så där. Så jävla fel allting, säger Mattias Helén, 24.

Efteråt bryter Moa ihop.

– Det känns skitjobbigt för det känns som att precis alla var emot mig. Att folk låter dem sitta och skrika men när jag höjer rösten då är det mig det är fel på.

Amanda Fransson om bråket

När Aftonbladet når Amanda Fransson säger hon att det var flera bråk innan Pandoras ask som inte kommit med i programmet.

– Jag mådde skit och bröt ihop så många gånger.

Bland annat ska hon och Fredrik ”Fimpen” Olsson, 28, ha gått in till Moa Melin på hotellrummet för att stötta henne. De möttes då av arga skrik, något som även Fredrik Olsson vittnar om.

– Då kände jag att ”jag orkar inte med det här mer”, säger Amanda Fransson.

Moa Melin å sin sida säger att hon bara var irriterad efter allt tjafs som varit under dagen.

– Att jag skrek på dem, det är ju inte sant. Jag har inte stått och skrikit. Då hade de ju tagit med det i programmet, säger hon.

Hon berättar att hon känt sig utfryst hela dagen på grund av att hon hjälpt de nya deltagarna.

– Jag fick ju till slut nog någonstans där i mitten av Pandoras. Jag fick inte en enda syl i vädret. De bara skrek och skrek och skrek.

Produktionen avbröt Pandoras ask

Både Amanda Fransson och Moa Melin säger att produktionen fick gå in och bryta vid ett tillfälle under Pandoras ask.

– De sa till oss att skulle lugna oss och att vi gapade för mycket, säger Amanda Fransson.

Hon ångrar inte att hon skrek eller att det blev bråkigt, men det finns vissa ordval som hon däremot säger var onödiga.

– Det är elakt när jag säger att hon inte har någon hjärna, och att hennes hjärnsubstans har torkat ut och så, det är ju fett taskigt och onödigt såklart.

– Men jag tycker inte att det att vi skriker ”håll käften” är hela världen. Det är reality och man ska bli lite ovänner ibland.

Moa Melin ångrar heller ingenting hon sa under bråket, och inte heller Diana Moseni.

”Jag står för allt jag sa och hur jag var på Pandoras. Jag ångrar till och med att jag inte gick på hårdare när Moa började gå på personangrepp och skrika. Jag höjde inte rösten en enda gång”, skriver hon i ett meddelande.

Enligt både henne och Amanda Fransson fanns det en irritation mot Moa Melin som byggts upp under flera veckor, där gruppen kände att de inte kunde lita på henne.

”Det är väl klart att gränsen nås till slut. Nu hade det verkligen varit läge med en ’Studio Paradise’ där man fick se bortklippt material med båda sidorna av myntet. Folk där hemma hade tappat hakan”, skriver Diana Moseni.

Så är relationen mellan Moa, Amanda och Diana i dag

Både Amanda Fransson och Moa Melin vittnar om att de fick bra stöd från produktionen både under och efter bråket.

I efterhand har de alla pratat ut om bråket och poängterar att ingen är ovän med någon.

– Jag har förlåtit dem och tvärtom. Det är väl överstökat från båda sidorna tror jag, säger Moa Melin.

Amanda Fransson instämmer och säger att det ändå alltid är god stämning när de väl ses.

– Jag och Moa har en hatkärlek till varandra, men mest kärlek, säger hon och skrattar.