Lenny Kravitz om tiden i Motala: ”Mycket potatis”

Född i New York 1964.

Mamman var känd skådespelare och hans pappa tv-producent. Dottern Zoë Kravitz är Hollywoodstjärna och fotomodell.

Albumdebuterade 1989 med ”Let love rule”. Har gjort hitlåtar som ”It ain't over til it's over”, ”Mama said”, ”Are you gonna go my way” och ”American woman”.

Har även haft filmroller i bland annat ”Precious” och ”Hunger games”.

Aktuell med sitt tolfte studioalbum ”Blue electric light”, som släpps på fredag.