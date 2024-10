Ikonisk Smiths-klubb hotas av stängning

Kämpar med stigande kostnader

Uppdaterad 11.28 | Publicerad 11.08

Salford Lads' Club i Manchester, känd från en ikonisk bild på bandet The Smiths, hotas av nedläggning, skriver The Guardian.

Klubben, som fungerar ungefär som en brittisk motsvarighet till en fritidsgård, kämpar med stigande kostnader och krympande anslag. Nu måste man samla ihop motsvarande tre miljoner kronor innan slutet av november för att kunna fortsätta.

Salford Lads Club i Manchesterstadsdelen Salford. Arkivbild.

Salford Lads' Club startades 1903 och erbjuder i dag idrott- och kulturaktiviteter för både pojkar och flickor.

1986 skrevs huset in i musikhistorien när The Smiths poserade framför dess entré på en bild till ”The queen is dead”-skivomslaget. Fotot är en av de mest kända på bandet och platsen har blivit ett vallfärdsmål för Smiths-älskare från hela världen.