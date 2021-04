Stalker försökte bryta sig in i Taylor Swifts hem

Publicerad: 19 april 2021 kl. 17.49

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Taylor Swift.

NÖJE

En 52-årig man försökte ta sig in i Taylor Swifts lägenhet.

Stalkern påstår att de pratat på sociala medier.

Han tidigare förföljt Bella och Gigi Hadid.

Under lördagskvällen försökte en 52-årig man bryta sig in i Taylor Swifts, 31, lägenhet på Manhattan, New York. En person i fastigheten såg mannen och ringde polisen, som grep honom på plats, rapporterar AP.

Gärningsmannen, Hanks Johnson, erkände sig skyldig till olaga intrång och släpptes fri redan på söndagen. Enligt Daily news ska han ha visat upp när han skickade meddelanden till popstjärnan på Instagram. Han ska ha påstått att textförslag från telefonen var svar från henne.

Han har dessutom besöksförbud efter att ha förföljt modellsystrarna Bella, 24, och Gigi Hadid, 25, som är vänner till Swift.

Övervakade med GPS

Det är knappast första gången hon förföljs av en stalker. För fyra år sedan bröt en man sig in i i samma New York-lägenhet. Året därpå dömdes en annan till tio års villkorlig dom efter att ha övervakat Taylor Swift med hjälp av GPS.

Taylor Swift har ännu inte kommenterat lördagens händelse.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 april 2021 kl. 17.49