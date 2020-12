"Wonder woman" större succé på bio än väntat

Av: TT

Publicerad: 27 december 2020 kl. 21.07

Uppdaterad: 27 december 2020 kl. 21.28

Foto: Clay Enos/Warner Bros/AP/TT "Wonder woman 1984" gör en större succé än väntat på bio.

Den nya superhjältefilmen "Wonder woman 1984" har spelat in motsvarande 298 miljoner kronor i internationella biljettintäkter över julhelgen, skriver Reuters. Det är mer än väntat under coronapandemin och nu bekräftar filmbolaget Warner Bros att det blir en kommande tredje film i serien.

I USA och Kanada blev intäkterna från filmen under julhelgen motsvarande 132 miljoner kronor. Det är den mest inkomstbringande premiärhelgen för en stor Hollywoodfilm sedan många av de amerikanska biograferna stängde i mars i år.

Samtidigt släpptes filmen på strömningstjänsten HBO Max, där antalet tittade timmar tredubblades under fredagen när filmen hade premiär. Den nya "Wonder woman"-filmen kommer även den att ha den israeliska skådespelaren Gal Gadot i huvudrollen och regissör samt manusförfattare är återigen Patty Jenkins.

