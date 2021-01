Plötsligt var två av lagen i grupp 3 bäst av alla

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 22 januari 2021 kl. 21.01

Grupp 3 har varit klart sämst i säsongens upplaga av ”På spåret”.

Tills i kväll. Båda lagen noterade varsin tiopoängare på resmålen och segrarna känns plötsligt som tänkbara vinnare av hela frågeleken.

Det svänger snabbt i SVT:s populära, över 2,7 miljoner tittare senast, fredagsunderhållning.

Poängen i de två första matcherna med Patrik Arve/Irena Pozar, Tomas Alfredson/Ernst Billgren och Hanna Dorsin/Emma Molin har varit så låga, att det har kommit mejl från tv-tittare/läsare på temat hur-ointelligenta-och-icke-allmänbildade-får-de-tävlande-egentligen-vara?

Lite taskigt, kan man tycka, det är inte lätt att sitta i förstaklasskupéen eller dressinen och veta att en fjärdedel av landets befolkning sitter och tittar. Det är klart att filmregissören Tomas Alfredson hade koll på att Nora Ephron hade gjort ”Sömnlös i Seattle”. Men just när han som bäst behövde kunna det, han visste att efternamnet började på E, blev det kortslutning i hjärnan.

Tog varsin tiopoängare

Annars slog lag Alfredson/Billgren och Dorsin/Molin till med säsongens klart högsta poäng, 42-37. Förlorarna hade så många poäng att det hade räckt till vinst i alla tidigare matcher. Lite snopet då att inte avancera till andra chansen, där de två bästa grupptvåorna gör upp om en semifinalplats.

Framför allt ryckte båda lagen blixtsnabbt och tog varsin tiopoängare på resmålen genom att lista ut någon av de kluriga ledtrådarna.

Tomas Alfredson kopplade ihop iberiskt fordon med spanska bilmärket Seat och att det inte finns några andra kända städer som börjar på Seat än Seattle. Emma Molin nästan skrek ”Gnetter, Gnesta” på ledtråden inledande lusägg.

Foto: SVT Ernst Billgren och Tomas Alfredson

Så bra var lagen:

⁠

Tomas Alfredson/Ernst Billgren. Först var Tomas kanske känd som legenden Hans Alfredsons (1931-2017) son. Nu är han sedan många år etablerad som filmregissör med både svenska och utländska (”Tinker, tailor, solder, spy”) framgångar. Senast gjorde han ”Se upp för Jönssonligan”. Ernst är en renässansmänniska i ordets bästa bemärkelse, är allt från författare och debattör till regissör, men framför allt en av landets mest kända konstnärer, där djur är ett återkommande tema. Står i centrum i kvällens avsnitt av ”Stjärnorna på slottet”. Vann med 42-37, de ryckte åt sig en ledning de aldrig släppte genom att vara väldigt bra på resmålet Seattle.

Foto: SVT Emma Molin och Hanna Dorsin

⁠

Hanna Dorsin/Emma Molin. Två av medlemmarna i Grotesco-gänget, Sveriges roligaste humorkollektiv. Hanna skymtade förbi som sig själv i vinterns suveräna komediserie, ”Premiärdatum oklart”. Emma har lett Guldbaggegalan ett par gånger och gick senast till final i den andra frågeleken i svensk tv, Kanal 5:s ”Alla mot alla med Filip & Fredrik”, ihop med artisten Markus Krunegård. Valde Vem där? halvvägs och hade de klurat ut att rätt svar var Vladimir Putin, hade de haft häng på motståndarna. Nu blev det tvärtom, det andra laget fick tio poängs ledning.

Foto: SVT

Så bra var musiken:

⁠

Det svängde bra om The Hellacopters version av Bob Dylan-låten ”All along the watchtower”, även om det nu var Jimi Hendrixs version som var förebilden. Mer än godkänt, men Nicke Andersson har ju inte har den rösten och Dregen inte det gitarrspelet i sig. Den habila men lite trista covern på Rolling Stones-klassikern ”Sympathy for the devil” med Ghost-sångaren Papa Emeritus IV vid sångmikrofonen får dock bara godkänt, inte mer.

Några andra spaningar:

Kvällens gissning: Utifrån några slags gutturala läten från Emma, värkte hon och Hanna fram att ”Gnesta-Kalle” tog sig efternamnet Gnestadius.

Kvällens mest obrydda: Domaren Fredrik Lindström satt helt ogenerat och åt Chicken Kiev mitt under matchen.

Kvällens replik: ”Det skulle kunna öppna för en spännande dimension i programmet”. Lindström om att Ernst pratade om att gissa på något de inte kom på.

