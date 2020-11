Kändisdottern uppges vara Scott Disicks nya kärlek

Höll om skådespelarnas dotter på stranden

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 19 november 2020 kl. 09.55

Scott Disick, 37, verkar ha gått vidare efter uppbrottet från Sofia Richie, 22.

Nu uppges han dejta en annan kändisdotter – Amelia Hamlin, 19.

Duon har fångats på bild där de håller om varandra på stranden.

Foto: Jason Mendez / TT NYHETSBYRÅN Delilah Belle Hamlin and Amelia Gray Hamlin.

Realitystjärnan Scott Disicks av-och-på-förhållande med modellen Sofia Richie, dotter till artisten Lionel Richie, tog slut igen i augusti efter tre år ihop.

Scott Disick verkar nu ha gått vidare med Amelia Hamlin, skriver flera medier.

Fångades på bild

TMZ och Daily Mail publicerar bilder tagna på de två under måndagen, där de går en strandpromenad i Malibu, Kalifornien. På bilderna håller de om varandra.

Ryktena om att Scott Disick och Amelia Hamlin dejtar började efter modellen Kendall Jenners födelsedagsfest i slutet av oktober, där de sågs ihop. Därefter har de även setts ute på romantiska middagar.

Foto: Scott Barbour / Getty Images AsiaPac Scott Disick och Sofia Richie.

Kända föräldrar

Amelia Hamlin har, precis som Disicks ex-flickvän, kända föräldrar.

Hon är dotter till skådespelarparet Lisa Rinna, 57, och Harry Hamlin, 69. Lisa Rinna är också en av stjärnorna i realityserien ”Real housewives of Beverly Hills”.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Lisa Rinna skojar med maken Harry Hamlin.

Varken Scott Disick eller Amelia Hamlin har ännu kommenterat dejtingryktena.

Disick, känd från ”Keeping up with the Kardashians”, var tidigare tillsammans med Kourtney Kardashian, som han har tre barn med. Efter uppbrottet har han fortsatt att medverka i den populära realityserien, vars tjugonde och sista säsong kommer att sändas under 2021.

