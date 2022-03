Mikael Sandström om sömnproblemen: ”Inte sovit en natt på 30 år”

”Soldoktorn” lider av en sömnstörning

helskärm Mikael Sandström.

Mikael ”Soldoktorn” Sandström lider av sömnproblem.

Alla jourtimmar har gjort att en helt natts sömn idag är ett minne blott.

– Sova i sju timmar i sträck har jag inte gjort sedan 1986, säger han i podden ”Utforska vården”.

För Mikael ”Soldoktorn” Sandström, 63, har sömnen länge varit en bristvara.

Istället för det rekommenderade 7–8 timmar snittar han på hälften av det.

– Jag har inte sovit en natt på 30 eller 35 år tror jag, säger han i egna podden ”Utforska vården med Dr. Mikael”.

– Det längsta jag sover är tre, fyra timmar.

helskärm Doktor Mikael Sandström.

”Störs inte”

Svaret på varför han lider av sömnsvårigheter är hans jobb som läkare.

– Jag har varit jour 2 500 gånger. Det är 7,5 år sen jag började med det här 1986.

– Jag är att jämföra med en skiftesarbetare och de har sämre sömn, det vet man. Grejen med mig som jag säger till mitt eget försvar, kanske lite tokigt, är att jag störs inte av det.

Åren av bristande sömn har lett till att Mikael Sandström utvecklat ”primär insomni”.

– Du sover bara dåligt, allt annat är bra, säger han.

– Ibland blir jag lite trött på eftermiddagen och då powernappar jag och blir ännu piggare och gladare. Så jag har löst det där på ett ganska bra sätt.

Förvärrades i ”The island”

Under våren syns Mikael Sandström i ”The island Sverige” men under inspelningarna blev den dåliga sömnen ännu sämre.

Något som påverkades av det myggkaos som Aftonbladet tidigare berättat om.

– Det var dåligt, det var extremt dåligt med sömn, säger han.

– Jag var rätt trött när jag kom därifrån.

