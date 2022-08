Brittiska stjärnan har fått sitt första barn med svenske regissören

”Downtown Abbey”-skådisen Tuppence Middleton och svenske regissören Måns Mårlind har fått sitt första barn.

Nyligen sågs de med en barnvagn under en promenad i London, rapporterar Daily Mail.

Tidigare i år blev det känt att ”Downtown Abbey”-stjärnan Tuppence Middleton, 35, och svenske regissören Måns Mårlind, 53 är ett par.

Under premiären av Downtown Abbey-filmen ”A new era” i april avslöjade Middleton att hon var gravid.

Nu har storken varit på besök hos det svensk-brittiska filmparet, rapporterar Daily Mail. Nyligen sågs paret vara ute på en promenad i London där de hade barnvagnen med sig.

Ville inte avslöja svenske partnern

Under början av graviditeten ville Middletion inte avslöja vem som var pappan till hennes första barn.

– Min partner bor i Stockholm och jag reser fram och tillbaka mellan Storbritannien och Sverige, berättade hon under premiären av ”An new era”.

Under premiärkvällen av Downtown Abbey-filmen visade skådespelerskan stolt upp sin mage. Då hade hon ännu inte avslöjat vem pappan var.

Vid hennes sida på röda mattan stod en man som hon verkade ha en platonisk relation till. Det kom senare fram att det var hennes nya kärlek Måns Mårlind.

Nytt gemensamt filmprojekt

Förra veckan blev det känt att paret jobbar med en ny film tillsammans. Filmen är baserad på romanen ”Bara sedan solen sjunkit” av författaren Johanna Sinisalo.

– Vi har letat länge efter ett projekt vi kan göra tillsammans ganska länge nu. Och plötsligt kom vi att tänka på Johannas fantastiska bok, berättade Måns Mårlind för Nordisk Film och Tv Fond.

Regisserade kritikerrosade filmen

Middleton spelade drottning Marys hovdam i ”A new era”. Under de senaste åren har hon spelat i filmer som ”Jupiter Ascending” och ”Spocks: The Greater good”.

Måns Mårlind regisserade den kritikerrosade filmen ”Känn ingen sorg” från år 2013 som är baserad på Håkan Hellströms, 48, låtar.

Han är även skrivit manus och regisserat tv-serien ”Midnatt” som hade premiär 2017.