Pär Lindberg fick lämna ”Idol” i andra fredagsfinalen

Pär Lindberg åkte ut ur kvällens ”Idol”.

Han blev därmed den andra deltagaren att röstas ut från fredagsfinalerna efter det nya upplägget.

– jag är inte jätteförvånad, säger han efter sändningen.

Pär Lindberg, 27 år från Örebro, valde att sjunga James Blunts ”Carry you home” för att övertyga juryn att ge honom deras så kallade livboj och rädda honom vidare i tävlingen.

Men juryn valde till slut att inte ge honom den chansen.

– Det blev väldigt väldigt knepigt. Vi i juryn var inte överens säger Alexander Kronlund i programmet ”Idol extra”.

Efter sändningen säger Pär Lindberg till Aftonbladet att han är tacksam för sin ”Idol”-resa.

– Och jag är inte jätteförvånad. Jag känner mig helt okej med att låta det här gänget få gå vidare.

Varför är du inte förvånad?

– Jag fick ganska mycket kritik förra veckan, så jag tror tyvärr att mina låtval har gjort att folk kanske dömde boken efter dess omslag lite grann. Jag har tretusen grejer till jag kan bjuda på som folk inte kommer att få se nu.

Hade du kunnat göra något annorlunda?

– Utifrån hur programmet är upplagt, nej. Men det är klart att jag kunde ha valt andra låtar.

Förra veckan blev Siri Leijon, 16, den första att rösta ut ur ”Idol”. Nu återstår elva finalister, som tävlar vidare nästa vecka.

”Idol” sänds på fredagar klockan 20.00 på TV4 och på TV4 Play.

Erik Elias Ekström - Stone cold (Lalehs version) av Demi Lovato

Pär Lindberg - Carry you home av James Blunt - utslagen

Lana Sulhav - Toxic av Britney Spears

Birkir Blær - Husavik (My hometown) av My Marianne

Amena Alsameai - Believer av Imagine Dragons

Philip Ström - Love me like you do av Ellie Goulding

Fredrik Lundman - It’s my life av Bon Jovi

Jacqline Mossberg Mounkassa - God is a woman av Ariana Grande

Daut Ajvaz - DJ got us fallin’ in love av Usher feat. Pitbull

Annika Wickihalder - Since u been gone av Kelly Clarkson

Sunny Taylor - Can’t feel my face av The Weeknd