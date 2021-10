The Young and the restless-stjärnan Michael Tylo är död

Blev 72 år

helskärm Brenda Epperson som Ashley Abbott och Michael Tylo som Blade och Rick Bladeson i ”The young and the restless”.

Michael Tylo är död.

Såpoperastjärnan blev 72 år gammal.

– Han lämnade oss alldeles för tidigt. Vi kommer att sakna honom enormt mycket, säger Nancy Uscher, kollega till skådespelaren på Nevadas universitet, till People.

Michael Tylo var mest känd för sina roller som Quinton Chamberlain i dramaserien ”Guiding Light” och tvillingarna Alexander och Rick Bladeson i såpoperan ”The Young and the Restless”.

Nu meddelar Nevadas universitet, där Tylo undervisat i teater och film sedan 2003, att stjärnan är död. Han blev 72 år gammal.

– Michael var en underbar och omtänksam person. Han var så speciell. Han var en exemplarisk vän, kollega, lärare och konstnär, säger Nancy Uscher, dekan på universitetet, till People och fortsätter:

– Han älskade sin familj djupt och levde ett lyckligt liv, men han lämnade oss alldeles för tidigt. Vi kommer att sakna honom enormt mycket, men känner stor tacksamhet för allt som Michael har bidragit med till skolan och till världen.

helskärm Såpastjärnan Hunter Tylo och Michael Tylo var gifta i flera år.

Även The Young and the restless officiella twitterkonto uppmärksammade i veckan stjärnans bortgång.

”Vi skickar våra djupaste sympatier till familjen och närstående till Michael Tylo som prydde #YR med sin talang som Blade och Rick”, skriver kontot.

Michael Tylo har även medverkat i serier som ”Glamour”, ”All My Children” och ”General Hospital”.

I januari 2010 gifte sig stjärnan med Rachelle Tylo, som han fick döttrarna Kollette och Gianna med. Från tidigare äktenskap har han även döttrarna Izabella och Katya. Hans son, Michael Tylo Jr., dog i en drunkningsolycka 2007, endast 19 år gammal.

