Nu kan Abba få en Grammy

Publicerad: I dag 07.09 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson. Arkivbild.

Nu rullas röda mattan ut i Las Vegas för den amerikanska Grammygalan. Bland de svenska prischanserna finns Abba och Snoh Aalegra.

Någon Grammy för Abba blev det inte då det begav sig – men 40 år senare kommer en ny chans.

Den svenska popgruppen, som i höstas gjorde en oväntad comeback, har nominerats i kategorin årets inspelning för låten ”I still have faith in you”. De tävlar bland annat mot Justin Biebers ”Peaches” och ”I get a kick out of you, duetten med Tony Bennett och Lady Gaga.

Den svenska r'n'b-artisten Snoh Aalegra är nominerad i två kategorier: bästa r'n'b-album för ”Temporary highs in the violet skies” som släpptes i juli, och som bästa r'n'b-framträdande för ”Lost you”.

Flera svenska doldisar

Även Ludwig Göransson har chans att bättra på sin redan dignande prissamling då han är nominerad för musiken till andra säsongen av ”The Mandalorian”.

Bland de nominerade finns också flera svenska doldisar. Låtskrivarna Julia Karlsson och Anton Rundberg står bakom Tiëstos ”The business”, som kan få pris för bästa dans/elektronisk låt.

Rami Yacoub har producerat några låtar på Justin Biebers nominerade album ”Justice” medan Oliver Frid har jobbat med Ariana Grandes ”Positions” och Ilya Salmanzadeh är inblandad i båda ovanstående.

19-årigt stjärnskott

Allra flest nomineringar i år, elva stycken, har jazzmusikern och orkesterledaren Jon Batiste, mycket tack vare sitt album ”We are”. Bland övriga nominerade för årets album finns Justin Biebers ”Justice”, Billie Eilish ”Happier than ever”, Kanye Wests ”Donda” och Taylor Swifts ”Evermore”.

19-åriga Olivia Rodrigo är nominerad i kategorierna årets sång, årets inspelning, bästa nya artist samt bästa soloframträdande i kategorin pop – för att bara nämna några.

Årets Grammygala, den 64:e i ordningen äger rum på MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Konferencier är den sydafrikanske komikern Trevor Noah.

helskärm Snoh Aalegra.

helskärm Ludwig Göransson.

