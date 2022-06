Dominika Peczynski och Anders Borg är fortfarande tillsammans – trots skilsmässan

Skriver på Instagram: ”Är kära och pinnar vidare, om än som ’papperslösa’”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Skilsmässan har klubbats igenom av tingsrätten.

Men Dominika Peczynski och Anders Borg fortsätter att vara ett par.

”Nu blev det här rätt bra ändå”, skriver PR-proffset och den förra Army of lovers-medlemmen på Instagram.

Skilsmässan slog ner som en bomb i Kändissverige i onsdags.

Dominika Peczynski, 51, skrev ett kort inlägg på Facebook om att hon och Anders Borg, 54, gemensamt ansökt om skilsmässa.

”Eftersom vi inte har hemmaboende barn tillsammans så träder äktenskapsskillnad i kraft utan betänketid. Inga kommentarer. Slut på meddelande”, skrev PR-proffset.

Redan dagen efter kom domen från Stockholms tingsrätt som dömde ”till äktenskapsskillnad mellan parterna”.

Paret träffades 2014 och gifte sig 2018, men trots att skilsmässan gått igenom tycks kärlekssagan mellan den förra Army of lovers-sångerskan och Sveriges tidigare finansminister ändå inte vara över.

”Känslorna stormade”

I ett Instagram-inlägg skriver Dominika Peczynski nu att de fortfarande är ett par och beskriver skilsmässoansökan och Facebook-inlägget som ”den lilla incidenten häromsistens, ni vet. När känslorna stormade.”

Hon antyder också att beslutet var ett överilat resultat av ett gräl:

”Ett tips i all välmening till karlar: vad ni än håller på med – sitter försjunkna i arbete på hemmakontoret, klipper gräsmattan i timmar, läser börsnyheter på mobilen inne i badrummet (ok, på muggen) skruvar med någon gammal apparat i källaren... Whatever tickles your fancy. Gör det! Så mycket och ofta ni vill. Ingen kvinna missunnar sin man att ha egna intressen. Men om frugan kommer in, vill ha lite uppmärksamhet och är sugen på att snacka en stund så släpp det ni har för händerna! Annars blir tanten sur och i värsta fall så.... ja, ni fattar”, skriver hon.

Hon avslutar inlägget med orden:

”Nu blev det här rätt bra ändå. Anders och jag är kära och pinnar vidare, om än som ’papperslösa”.

Aftonbladet har varit i kontakt med Dominika Peczynski som bekräftar att hon och Anders Borg fortfarande är ett par och att hon inte har något mer att tillägga. Aftonbladet har sökt Anders Borg.