Samantha Fox sa ja till norska kärleken

Gifte sig med Linda Olsen – Eurovision-vinnaren underhöll

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Linda Olsen och Samantha Fox.

Äntligen har Samantha Fox gift sig med kärleken Linda Olsen.

Coronapandemin satte först stopp – men nu kunde båda gå altargången fram i vita klänningar under bröllopsceremonin i lördags.

På festen underhöll Eurovision-vinnaren Katrina and the Waves, skriver brittiska Metro.

De träffades för sex år sedan och förlovade sig i april 2020.

Drygt två år senare har Samantha Fox, 56, och hennes norska kärlek Linda Olsen, 48, nu blivit äkta makar efter att ha sagt ja till varandra vid en bröllopsceremoni i brittiska Essex utanför London under lördagen, skriver brittiska Metro.

Samantha Fox anlände till bröllopet i en vitfärgad Londontaxi som dekorerats med rosor och rosa band och försetts med en registreringsskylt med orden: ”Sam och Linda gifter sig 18 juni 2022”.

Paret och gästerna fick skydda sig under paraplyer när de kom till vigseln, men Samantha Fox och Linda Olsen kunde sen gå nerför altargången i vita långklänningar och slöjor, Fox axellöst och med bara ben, med stenprytt dekolletage och liv, medan Linda Olsen valt en benvit variant med broderier.

Efter vigseln sjöng den förra Eurovision-vinnaren Katharina Cherry från Katrina and the Waves för brudparet.

80-talsikonen och tidigare glamourmodellen Samantha Fox, som fick en världshit med ”Touch me (I want to feel your body)” 1986, träffade Linda Olsen 2016, ett år efter att hennes dåvarande flickvän Myra Stratton dött i cancer.

Coronapandemin stoppade Fox och Olsen från att gifta sig efter förlovningen 2020, men nu kunde de äntligen säga ja till varandra under ett hav av vita och rosa blomsteruppsättningar.