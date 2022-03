Eric Saade fick högst poäng i ”Let’s dance”-premiären

Men Mia Parnevik totalsågades: ”Du har tur att ingen åker ut i kväll”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Eric Saade fick flest poäng, Henrik Fexeus trillade och Aron Anderson bröt ny mark som första rullstolsdansare i ”Let’s dance”.

Han fick stående ovationer, hyllades av juryn och kammade hem 14 poäng.

– Jag är mållös, sa Dermot Clemenger.

Det blev en mjuköppning för kändisarna i årets ”Let’s dance”. Ingen åkte ut – och de flesta fick snälla ord av juryn Tony Irving, Dermot Clemenger och Ann Wilson.

Sämst gick det för Mia Parnevik som bara fick totalt 5 poäng.

– Du har mycket energi i början, sen kom du av dig överallt. Men det var roligt. Du ska vara glad att ingen åker ut ikväll, säger Tony Irving.

– Försök andas och lyssna till Tobias (dansaren, reds anm), säger Ann Wilson.

helskärm Aron Andersons dans hyllades av juryn.

helskärm Mia Parneviks poäng: 5.

helskärm Henrik Fexeus vurpar.

”Du skapar så mycket känsla”

Aron Anderson, första rullstolsdansare i ”Let’s dance”, hyllades däremot och fick 14 poäng.

– Jag är mållös, sa Dermot Clemenger.

– Du tar alla utmaningar du får. Den känslomässiga grejen, du skapar så mycket känsla, jag var helt med i det du gjorde. Fantastiskt jobbat, säger Ann Wilson.

– Ni balanserade varandras kroppar, samtidigt kommunicerade ni med varandra. Små detaljer men så bra gjort, säger Tony Irving.

– Jag är så glad att jag inte ramlade, jag var så orolig för det, säger Aron som ska ha ramlat under repetitionen tidigare idag.

Tittarnas favorit: Aron Anderson

Cecilia Von der Esch fick också 14 poäng, men sist ut dansade Eric Saade som slog till med 15.

– Det var samban hela Sverige har väntat på ikväll, säger Dermot Clemenger.

När juryns och tittarnas poäng läggs ihop ligger Lisa Ajax sämst till, medan Aron tar ledningen. Placeringarna däremellan avslöjas inte av TV4.

1. Lisa Ajax & Tobias Bader

Dans: Cha Cha

Låt: Lose my mind

Artist: Myra Granberg

2. Marie Mandelmann & Jonathan Näslund

Dans: American smooth

Låt: Come fly with me

Artist: Michael Bublé

3. Markus Granseth & Cecilia Ehrling Danermark

Dans: Quickstep

Låt: Walking on sunshine

Artist: Katrina and the Waves

4. Dr Mouna Esmaeilzadeh & Tobias Wallin

Dans: Quickstep

Låt: Candyman

Artist: Christina Aguilera

5. Aron Anderson & Jasmin Takàcs

Dans: Cha Cha

Låt: Shivers

Artist: Ed Sheeran

6. Mia Parnevik & Tobias Karlsson

Dans: Samba

Låt: The Rhythm of the night

Artist: DeBarge

7. Filip Dikmen & Linn Hegdal

Dans: American smooth

Låt: Save your tears

Artist: Ariana Grande

8. Cecilia Von der Esch & Hugo Gustafsson

Dans: Tango

Låt: Nån annan nu

Artist: Molly Sandén

9. Henrik Fexeus & Malin Watson

Dans: Tango

Låt: A sky full of tears

Artist: Coldplay

10. Eric Saade & Katja Lujan Engelholm

Dans: Samba

Låt: Get Lucky

Artist: Daft Punk

helskärm Ställningen efter premiären.

helskärm Eric Saades poäng: 15.

helskärm Henrik Fexeus poäng: 10.

helskärm Cecilia Von der Esch poäng: 14.

helskärm Cecilia Von der Esch poäng: 14.

helskärm Filip Dikmens poäng: 9.

helskärm Gustav Mandelmann i publiken.

helskärm Mia Parnevik överraskades av en extremt brunbränd Jesper Parnevik.

helskärm Det blev puss- och tårkalas.

helskärm Aron Andersons poäng: 14.

helskärm Aron Anderson bröt ny mark som första rullstolsdansare i Let’s dance.

helskärm Markus Granseths poäng: 12.

helskärm Marie Mandelmanns poäng: 11.

helskärm Lisa Ajax poäng: 9.

