Tv-profilen dömd – får 18 års fängelse

Geoffrey Paschel misshandlade och kidnappade ex-fru

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Geoffrey Paschel i ”90 day fiancé”.

”90 day fiancé”-profilen Geoffrey Paschel åtalades i oktober förra året, misstänkt för grovt människorov och misshandel.

Nu döms han till 18 års fängelse.

– Ingen kommer att bli misshandlad av honom på väldigt länge, säger åklagare Charme Allen i ett uttalande.

Geoffrey Paschel, 44, var en av deltagarna i den amerikanska realityserien ”90 day fiancé: Before the 90 days” under dess fjärde säsong som sändes 2020. Men brotten han nu döms för begicks redan året innan.

Enligt Us Weekly greps Paschel i juni 2019, efter att ha misshandlat sin dåvarande fru Kirsten Wilson i deras gemensamma hem. Han ska då ha tagit tag i ex-fruns nacke och slagit hennes huvud in i en vägg flera gånger för att sedan kasta henne i golvet. Kirsten Wilson påstod också att Geoffrey Paschel ska ha tagit hennes mobiltelefon och vägrat låta henne lämna huset.

Geoffrey Paschel hävdade att Kirsten Wilsons skador var självförvållade, trots tydliga blåmärken och hjärnskakning, skriver Us Weekly.

Nu döms Geoffrey Paschel till 18 års fängelse för bland annat misshandel och grovt människorov.

helskärm Geoffrey och Varja från Ryssland i ”90 day fiancé: Before the 90 days”.

Förlovade sig i programmet

I ”90 day fiancé: Before the 90 days” förlovade sig Geoffrey Paschel med ryska Varya Malina, 33. Hon har inte bekräftat om hon och Paschel fortfarande är ett par, men enligt Us Weekly var hon i rättssalen när domen meddelades.

I december förra året, när Geoffrey Paschel satt häktad i väntan på dom, delade Varya Malina diverse uppdateringar om Geoffrey Paschels situation på sociala medier.

”I går kväll när jag pratade med Geoffrey på telefon nämnde han att han passar på att varva ner och ser över vad som är viktigt i livet och ska fokusera på det”, skrev Varya Malina då.

