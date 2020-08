Heddas och Charlies hemliga chattgrupp

”Vår tid är nu”-vännerna håller kontakten – med hjälp av ”Älgarna demonstrerar”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 31 augusti 2020 kl. 19.06

Charlie Gustafsson och Hedda Stiernstedt har redan tagit farväl av Kalle och Nina.

För tittarna väntar avskedet i mellandagarna – när julspecialen av ”Vår tid är nu” visas på SVT.

– Det är faktiskt väldigt skönt att lämna Kalle och kunna hänge sig ännu mer åt andra projekt, säger Charlie Gustafsson.

SVT:s jättesuccé ”Vår tid är nu” närmar sig sitt slut. På juldagen har det första avsnittet av julspecialen premiär men skådespelarna har för länge sen lämnat sina roller.

De allra sista avsnitten spelades in under sensommaren förra året. Och det är inte en fortsättning på Kalle och Ninas kärlekssaga som åldrande pensionärer som SVT har spelat in.

I stället återvänder serien till 1951 och julspecialen utspelar sig mellan den första och andra säsongen, där tittarna får se hur Charlie Gustafssons, 28, och Hedda Stiernstedts, 32, populära karaktärer hittar tillbaka till varandra.

Foto: Björn Lindahl Hedda Stiernstedt och Charlie Gustafsson.

Inspelningen blev skådespelarnas farväl till de karaktärer som de spelat sedan 2016 och som i många fall gjort dem både igenkända och folkkära.

– Vi hade väldigt roligt och jag känner att jag verkligen fick vara i en tid med Nina som vi inte har fått se så mycket av. Det kändes väldigt kul på något sätt att få vara där och att få ge den här eran i våra liv en lång godnattkyss, säger Hedda Stiernstedt.

”Allt måste ta slut”

Känner du att du knutit ihop säcken och är klar med Nina nu?

– Jag tycker att det är svårt att säga så. På något sätt är hon en människa som jag har levt med, hon finns på nåt sätt, som alla karaktärer som man gör. Men jag tycker att det är fint att få lämna henne där hon mår som allra bäst.

Foto: SVT Charlie Gustafsson och Hedda Stiernstedt i ”Vår tid är nu”.

För Charlie Gustafsson, som spelar Kalle i SVT:s populära serie, är avslutet mer definitivt.

– Det är svårt att dra Kalle längre än vi gjorde i säsong tre. Han har gjort hela sin resa. Allt måste ta slut, även det fina. Samtidigt känns det tråkig att det här blir det sista, men nånstans måste man gå vidare också.

Blir det också skönt att lägga Kalle bakom dig och sätta punkt?

– Ja, men lite faktiskt. Visst har vi gjort saker mellan, men det är faktiskt väldigt skönt att lämna Kalle och kunna hänge sig ännu mer åt andra projekt, säger Charlie Gustafsson.

Foto: SVT Charlie Gustafsson och Hedda Stiernstedt i ”Vår tid är nu”.

Hemliga chattgruppen

Men även fastän ”Vår tid är nu” får sitt definitiva slut under julhelgen har inspelningarna gjort skådespelarna till nära vänner. Med hjälp av en hemlig chattgrupp har de hela tiden hållit kontakten mellan inspelningarna. Som ett internskämt har chattgruppen i appen Whatsapp döpts gruppen till ”Älgarna demonstrerar” efter den klassiska barnvisan från 1970-talet.

Foto: Jessica Gow/TT ”Vår tid är nu”-skådespelarna.

Förutom Hedda Stiernstedt och Charlie Gustafsson ingår bland andra Adam Lundgren och Josefin Neldén i den exklusiva skaran av ”Vår tid är nu”-stjärnor som pratar om allt som hänt bakom kulisserna. Det var också i den hemliga chattgruppen som skådespelarna kunde prata av sig om all uppmärksamhet som seriens omedelbara genomslag innebar efter premiären 2017. Även fastän inspelningarna nu är över fortsätter de att hålla kontakten.

– Den är fortfarande aktiv. Nu skrevs det senast om att vi skulle ses för att se Josefins nya film, säger Charlie Gustafsson.

– Den är lite mindre aktiv just nu, men vi pratar om allt möjligt och det kommer absolut saker som inte har med ”Vår tid är nu” göra också. Och när julspecialen visas lär vi prata ännu mer. Det är ingen som har lämnat chatten ännu, det är skönt, säger han med ett skratt.

Foto: SVT ”Vår tid är nu”-karaktärerna slår igen dörren till Ninas för gott.

