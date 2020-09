Ozzy Osbourne försökte strypa sin fru

Greps för mordförsök 1989

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 07 september 2020 kl. 07.19

Ozzy Osbourne försökte vid ett tillfälle strypa sin fru Sharon Osbourne.

Paret berättar i en dokumentär om den dramatiska kvällen.

– Han var lugn, väldigt lugn. Sen plötsligt flyger han på mig och börjar försöka strypa mig, säger Sharon Osbourne.

Rocklegendaren Ozzy Osbourne, 71, erkänner i nya dokumentärfilmen ”Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne” att han försökte döda sin fru Sharon Osbourne, 67, för 31 år sedan, skriver The Sun.

Händelsen inträffade 1989 i deras hem i England en sen kväll när rockstjärnan var drogpåverkad. Sharon Osbourne hade nattat barnen och satt och läste. Hon beskriver händelseförloppet.

– Han kom in i rummet. Jag hade ingen aning om vem det var som satt i soffan mittemot mig men det var inte min man. Han kommer till det stadie då han får en viss blick, persiennerna var nerdragna och jag kunde inte nå fram till honom. Och så sa han: ”Vi har beslutat att du måste dö”, berättar hon.

Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN Ozzy och Sharon Osbourne.

Tryckte på panikknapp

Till en början var han lugn.

– Han var väldigt lugn. Sen plötsligt flyger han på mig och börjar försöka strypa mig. Han får ner mig på golvet och ligger ovanpå mig och jag kände efter grejer på bordet. Jag kände panikknappen och tryckte på den och nästa grej jag minns är att polisen är på plats.

Även Ozzy Osbourne minns tillbaka på tumulten.

– Jag har aldrig känt mig så lugn i hela mitt liv. Jag var helt fridfull. Det är inte precis min bästa prestation.

Han minns att han senare vaknade upp i en cell och frågade polisen varför han befann sig där.

– Han svarade ”Vill du att jag läser din polisrapport?”. Så han läste: ”John Michael Osbourne, du har gripits för mordförsök”.

Sharon Osbourne säger att det höll på att bli droppen för deras äktenskap och att hon var nära på att lämna in en skilsmässoansökan. Men hon valde att stanna för barnens skull.

