”Har svart bälte i självisolering”

Mark Ruffalo om livet under corona

avMagnus Sundholm

Publicerad: 12 maj 2020 kl. 13.14

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Mark Ruffalo.

HOLLYWOOD

Först spelade Mark Ruffalo in scenerna i miniserien ”I know this much is true” som Dominick.

Efter det tog han tre månaders paus för att lägga på sig närmare 15 kilo.

Därefter spelade han in samma scener på nytt – som Dominicks tvillingbror, Thomas.

Den tidskrävande processen var Ruffalos krav för att ta rollen i den Sverigeaktuella HBO-serien i sex avsnitt.

– Jag vill inte att det skulle se ut som andra tvillingshistorier där skådespelaren gör en scen och sedan springer runt knuten för att slänga på sig peruk eller lösskägg och därefter återvänder, säger Ruffalo.

Handlingen i det Derek Cianfrance-regisserade dramat bygger på Wally Lams mörka roman från 1998 och kretsar kring två bröder där den ene lider av paranoid schizofreni.

– Redan på förhand sa vi att det bara skulle funka om vi gjorde två olika personer. Thomas mediciner skulle ha gjort honom svullen. Hans livserfarenhet hade gett honom en annan fysik än Dominicks.

Ruffalo, 52, fick vikten att skena genom att vräka i sig mat.

– Det var massor av pasta, potatismos, gröt med smör, sirap och vispgrädde.

Men det var inte viktökningen i sig som lockade honom till projektet.

– Manuset sa allt jag ville prata om när det gäller kärlek, löften, svårigheter med familjeåtaganden och ansvar, om maskulinitet och femininitet. Jag ville undersöka ett familjetrauma som förts vidare.

Foto: HBO. Ruffalo i ”I know this much is true”.

Opererade bort tumör

Ruffalo vet själv ett och annat om smärta. 2001 opererades han för en golfbollsstor tumör bakom ena örat. Tumören var godartad men operationen ledde till tio månader med ansiktsförlamning och talsvårigheter.

Sju år efter hälsokrisen begick hans bror, Scott, självmord. Obduktionen visade att han hade alkohol, kokain och morfin i kroppen när han sköt sig själv.

– Jag improviserade en replik i serien som jag tycker fångar vad allt handlar om, ”Det är inte pengarna. Det är inte huset. Det är inte sakerna. Det är inte prestigen. Det är inget av det. I slutänden handlar det om att det är våra nära och kära som betyder något”.

Ruffalo hoppas också att ”I know this much is true” ska nyansera bilden av italienska invandrare i USA.

– Jag ville se en historia om amerikaner med italienska rötter utanför gangstergenren. Min familj kom hit från Kalabrien i början av 1900-talet. De lämnade enorm fattigdom och svårigheter för det förlovande landet.

Han använder fingrarna för att sätta citationstecken bakom de tre sistnämnda orden.

– De hade det inte lätt. De avskyddes, kallade smutsiga och flottiga. Men min farfar var en överlevare, jobbade hårt och tog sig likt många andra till medelklassen.

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Mark Ruffalo med frun Sunrise Coigney.

”Har svart bälte i självisolering”

Serien är Ruffalos första tv-gig sedan serien ”The Beat” satte punkt år 2000.

– Det finns säkert 20 manus av den här boken som filmbolaget Fox hade försökt göra. Men de kunde aldrig klara det. För mig var det för mycket material att klämma in på två timmar. Därför föreslog jag en tv-serie på sex timmar.

Nu är han redo för något lättsammare.

– Senaste åren har jag gjort några riktiga tunga historier. Jag skulle inte ha något emot en romantisk komedi. Min fru – som alltid har rätt – vädjar om att jag ska göra det (skratt).

Många Hollywoodskådisar som Aftonbladet varit i kontakt med har svårt för en isolering som corona medfört. Dit hör inte Ruffalo.

– Jag har svart bälte i självisolering. Jag gillar att vara hemma med familjen när jag inte jobbar. Jag gillar också att det inte är så mycket affärer som pågår i mitt liv. Men det är såklart lätt för mig att säga – jag har pengar på banken. Många är långt ifrån lika lyckligt lottade.

Han uppger att han och hans familj försöker hjälpa andra med mat- och ekonomiska donationer.

– Jag hörde ett bra citat att vi inte förenas genom kärlek utan vi förenas genom mödor. Det är det vi ser nu. Jag känner att vi och inte rädslan kommer att gå segrande ur det här.

