”Världens bästa musikal”

Lotta Engberg spelar i ”Grease”



1 av 2 | Foto: Peter Knutson Redo för ”Grease”-fest.

avJens Peterson

NÖJE 9 maj 2019 10:46

När Lotta Engberg var 15 år såg hon ”Grease” på bio och ville vara Sandy.

Nu ska hon spela rektorn när musikalen sätts upp i Malmö.

– Är det inte världens bästa musikal? säger Lotta Engberg. Den har en massa allsånger.

Den 3 oktober är det premiär på ”Grease” på Nöjesteatern med Anton Hagman och Caroline Johanson Kuhmunen som det unga kärleksparet Danny och Sandy.

Lotta Engberg sa ja direkt när hon blev tillfrågad.

– ”Grease” är bara en massa hittar, den har en skojig story och en stor ensemble. Jag är glad bara att få vara med. Det kommer att koka på Nöjesteatern.

Vad har du för förhållande till filmen?

– Jag såg den på bio 1978 och sedan köpte man plattan och lärde sig låtarna och blev Sandy. Skaffade sig ett otal Dannys. Musiken körda man på efterfesterna och dansade till, säger Lotta Engberg. Musikalen är inte omodern. Frigörelsen bland ungdomarna och alla känslorna finns kvar.

Har du någon favoritlåt?

– (Sjunger) ”But baby can't you see there's nothing else for me to do/I'm hopelessly devoted to you” som Sandy sjunger. Den är fantastisk.

Du spelar rektor Lynch.

– Hon är lite näbbigare, vet du. Jag frågade regissören Staffan Götestam hur sträng hon är. Väldigt sträng, men ganska charmig också, säger Lotta Engberg. Dom tänkte nog att jag kan vara både barsk och charmig.

Du har väl jobbat som lärare?

– Varit rektor till och med.

Har man glädje av det i rollen?

– Nja, inte att vara rektor men att umgås med Bert Karlsson.

Han är som en jobbig tonåring?

– Ja, jobbigare tonåring får man leta efter. Men han är ingen Danny. Han är mer som Kenickie.

Vad var det bästa med att vara lärare?

– Det är att kunna ge instruktioner som kanske inte eleven vill ha men som den sedan upptäcker är de rätta. Bra vägledning så eleven kan ta ett kliv.

Den 17 juni är det premiär för ”Lotta på Lisberg”. Några förändringar?

– Vi är i full gång. Det är kul att arbeta i projekt tillsammans, som ”Grease” eller ”Lotta på Liseberg”. Det blir sig likt, men förmodligen mer spontant. Jag tror på ett kokande Liseberg. Någon sa att det är är världens bästa sommarjobb, men det är också världens bästa sommarlov.

