Robert Gustafsson + FÖLJ

”Trassel” i Kalmar är årets sommarplåga

Smärtsamt kul med Ola Forssmed och Robert Gustafsson

Foto: Mats Bäcker Mikael Tornving, Robert Gustafsson, Ola Forssmed.

avJens Peterson

NÖJE 27 juni 2019 23:36

++++

Trassel

Krusenstiernska teatern, Kalmar. Fars av Ray Cooney i regi av Edward af Sillén, med Robert Gustafsson, Mikael Tornving, Sussie Eriksson, Ola Forssmed, Andreas Nilsson, Gustav Levin, Anki Albertsson, Magnus Kviske, Martina Sundén.

KALMAR. Ont. Det gör ont.

Här finns liderliga typer som får lida för sina lustar. Publikens skrattmuskler får träningsvärk. Det smärtar att se Ola Forssmeds kropp ta stryk när han briljerar i fysisk komik.

”Trassel” är en sommarplåga som borde spelas året om.

Ray Cooney som skrivit ”Trassel” har gjort många dörrspringarfarser, inte minst den närliggande ”Hotelliggaren”. Det här är en uppdaterad och lekfull uppsättning med duktigt folk in i minsta biroll.

Det är 1964. Vi är på Grand hotell i Stockholm där den socialdemokratiske försvarsministern (Mikael Tornving) har planerat att vara otrogen med en borgerlig riksdagsanställd (Sussie Eriksson). Deras makar har serverats olika lögner om var de befinner sig.

Tidigt i farsen upptäcker de en kropp i rummet. Vad ska de göra med liket? Ministern ringer sin tråkige assistent (Robert Gustafsson) som tvingas hjälpa till. Och snart staplas lögn på lögn, det blir förvirring och missförstånd och olika människor får höra olika ljug. Samma person måste låtsas vara tre olika beroende på vem han pratar med.

Det är mycket, mycket roligt.

Tre dörrar och ett fönster, av engelsk typ, som har en mycket viktig och aktiv roll i intrigen. Att handlingen kretsar kring en möjlig politisk skandal och ett dödsfall ger den också mer nerv än om det bara snurrat kring sex och otrohet.

Ola Forssmed spelar kroppen de hittar, som ministern och hans medhjälpare ska försöka dölja på olika vis. Den stackarn släpas runt och utsätts för mycket trots sitt tillstånd. Här finns till och med ett dansnummer med hans kropp. Måste ses.

Allt är utomordentligt fånigt och fantastiskt kul. Det är kaos. Det är trams. Det är en triumf för trams.

Ola Forssmed är suveränt rolig och föreställningens snackis. Robert Gustafsson är svensk mästare på att spela nedtryckta män som måste låtsas vara något annat och gör sin bästa roll på många år. Andreas Nilsson är underbart underhållande som room service-mannen med tysk brytning, och Sussie Eriksson visar vilken skicklig komedienne hon är. Anki Albertsson kommer in i andra akten med ny energi och laddning.

Eftersom spelplatsen är den charmiga utomhusteatern i Kalmar finns några uppskattade repliker kring Öland och Nybro och en ilsken lokal dialekt vid namn Kent. Den här ”Trassel” är så bra att den borde spelas på fler scener. Borde vara given inomhus i Stockholm när de inblandade har tid?

Vi behöver alla skratt vi kan få.

LÄS OCKSÅ PLUS Robert Gustafsson ångerfull efter svartbygget